La incómoda reacción de Nicole Neumann al hablar sobre la polémica que rodea a Facundo Moyano: "No..."

Los periodistas fueron a buscar la palabra de Nicole Neumann en medio del escándalo que tiene a su ex como protagonista.

Facundo Moyano se encuentra pasando un momento muy polémico luego de que fue detenido tras un confuso episodio con una joven en su departamento. El hijo de Hugo Moyano fue liberado tras declarar en la causa que lo tiene como imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En su salida tras la declaración frente a la Justicia, los medios le consultaron si quería aclarar algo tras lo sucedido y él fue tajante: "Está todo aclarado". Posteriormente a esto, se subió a un vehículo y se fue del lugar.

Los programas de espectáculos fueron a buscar la palabra de Nicole Neumann, expareja del hijo de Hugo Moyano, y se la notó muy incómoda ante las preguntas de los periodistas: "No tengo ni idea y, aparte, es una persona con la cual no tengo contacto y diálogo hace más de cinco años".

La declaración de Nicole Neumann tras la polémica que rodea a Facundo Moyano "Algo vi, pero no es para nada tema mío", sentenció la modelo frente a los micrófonos. Uno de los cronistas le preguntó si vivió una experiencia parecida y ella siguió respondiendo de forma cortante: "No, nada, nada y no tengo nada para decir de nada", evitando contestar la consulta.