Mauro Icardi estalló de furia contra el juez tras el embargo a su vivienda: "Me pregunto..."

El juez dispuso el embargo de la "casa de los sueños" y Mauro Icardi compartió fuertes posteos en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, el juez Hagopián dispuso trabar embargo contra la famosa vivienda a la que todos llaman la "casa de los sueños". Se trata de un embargo preventivo que llega al monto de 2.745.000 dólares y la noticia, por supuesto, que hizo estallar de furia a Mauro Icardi.

El motivo por el que embargaron al futbolista tiene que ver con la falta de pago en cuanto a la cuota alimentaria de sus hijas: "Trabaron un embargo preventivo en contra de Mauro Icardi. Wanda Nara y Ana Rosenfeld le embargaron la casa de los sueños", comentó Ángel de Brito en LAM.

Rápidamente, Mauro Icardi compartió un posteo y fue contundente: "Por acá leyendo de embargos, me pregunto... ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus amigas?".

Las publicaciones de Mauro Icardi tras el embargo a la casa de los sueños Mauro Icardi furioso contra el juez. Foto: Instagram / @mauroicardi. "¿Los fundamentos del supuesto embargo cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación... ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia?", expresó Icardi claramente disconforme con el trabajo de Hagopián.