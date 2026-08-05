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Mauro Icardi estalló de furia contra el juez tras el embargo a su vivienda: "Me pregunto..."

El juez dispuso el embargo de la "casa de los sueños" y Mauro Icardi compartió fuertes posteos en su cuenta de Instagram.

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Mauro explotó contra el juez.&nbsp;

Mauro explotó contra el juez. 

Instagram: @mauroicardi.

En las últimas horas, el juez Hagopián dispuso trabar embargo contra la famosa vivienda a la que todos llaman la "casa de los sueños". Se trata de un embargo preventivo que llega al monto de 2.745.000 dólares y la noticia, por supuesto, que hizo estallar de furia a Mauro Icardi.

El motivo por el que embargaron al futbolista tiene que ver con la falta de pago en cuanto a la cuota alimentaria de sus hijas: "Trabaron un embargo preventivo en contra de Mauro Icardi. Wanda Nara y Ana Rosenfeld le embargaron la casa de los sueños", comentó Ángel de Brito en LAM.

Rápidamente, Mauro Icardi compartió un posteo y fue contundente: "Por acá leyendo de embargos, me pregunto... ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus amigas?".

Las publicaciones de Mauro Icardi tras el embargo a la casa de los sueños

Mauro Icardi furioso contra el juez.

Mauro Icardi furioso contra el juez.

"¿Los fundamentos del supuesto embargo cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación... ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia?", expresó Icardi claramente disconforme con el trabajo de Hagopián.

La segunda parte del mensaje de Mauro Icardi.

La segunda parte del mensaje de Mauro Icardi.

Luego, agregó: "Les mando un beso, sigan probando. Cuanto más pidan acá, más pido en la Justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras", cerró Icardi.

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