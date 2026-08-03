¿Dedicado a Wanda Nara? El irónico posteo de Mauro Icardi que se viralizó en redes

Mauro Icardi compartió imágenes en redes sociales con un irónico mensaje que fue tomado como respuesta a los dichos de su ex.

Mauro Icardi y Wanda Nara son los protagonistas de la guerra judicial y mediática del momento. La expareja se encuentra en pleno trámite de divorcio y en el medio la empresaria también lo criticó por quedarse sin club y por el estado físico en el que se encuentra.

En una entrevista, la conductora de Telefe habló sobre el presente del exfutbolista del Galatasaray y aseguró que "nunca vi a Mauro tan fuera de peso". Además, criticó las salidas al boliche que realizó junto a la China Suárez y la respuesta tardó, pero llegó.

El jugador que está buscando club decidió compartir dos imágenes en su cuenta de Instagram. En una que claramente la realizó con la ayuda de inteligencia artificial, se lo puede ver sin remera y excedido en el peso, mientras que en la siguiente historia muestra la foto original.

Los irónicos posteos de Mauro Icardi Mauro Icardi irónico en sus redes. Instagram: @mauroicardi. "Como quieren verte los que te critican... Al que critican, qué tupé", expresó junto a las dos fotos. Los usuarios, por supuesto, lo asociaron a una clara indirecta para la madre de sus hijas.