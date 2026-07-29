La fuerte advertencia de Mauro Icardi en medio de la guerra judicial con Wanda Nara: "Voy a..."

Mauro Icardi enfureció en las últimas horas de que la Justicia decidió prohibir su salida del país y lanzó una nueva publicación.

Mauro Icardi festejó hace pocos días una resolución de la Justicia italiana que lo favorecía en cuanto al trámite de divorcio con Wanda Nara. Sin embargo, al llegar a Argentina, recibió la noticia de que tiene prohibido salir del país y estalló fuertemente en redes.

"Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de celeridad llamativa", expresó en el primer escrito que subió en la mañana del miércoles.

Las horas pasaron y el futbolista volvió a publicar una historia en Instagram donde lanzó una durísima advertencia: "Terminó la audiencia en Milano, la jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora, pero no presenta la documentación".

Mauro Icardi sigue furioso tras la prohibición de salir del país Mauro Icardi contra la Justicia de nuestro país y contra Wanda Nara. Instagram / @mauroicardi. "En Argentina, la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado. Me decían loco, como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos", sentenció Mauro Icardi.