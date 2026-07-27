Escalofriante: Wanda Nara mostró los videos del robo en Milán y apuntó contra Mauro Icardi

Wanda Nara decidió hacer públicas las grabaciones que muestran los momentos en que los ladrones ingresaron a la vivienda de Italia.

Días atrás Wanda Nara comunicó a través de sus redes sociales que habían ingresado ladrones a su casa en Italia mientras su madre y sus hijos se encontraban en el interior. Ahora la mediática decidió difundir las imágenes y no dudó en apuntar contra Mauro Icardi.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos", había escrito la empresaria.

Finalmente, compartió las grabaciones donde se puede observar a uno de los ladrones con una gorra y el rostro tapado: "22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa".

Wanda Nara reveló las fuertes imágenes del momento del robo en su vivienda de Italia "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver", expresó claramente apuntando contra su exmarido.