Alerta por la salud de Wanda Nara: el delicado conflicto por el que peligra su enfermedad

El conflicto que rodea a Wanda Nara y tiene a Mauro Icardi en frente crece sin parar. Esta vez, el foco mediático se corrió de la batalla legal y económica para centrarse en un tema más preocupante: la salud de la conductora. Durante la última emisión de DDM (América TV), se dieron a conocer detalles desgarradores.

Fue a través de la información aportada por Martín Migueles, quien expresó: "Yo apoyo a Wanda, ella está para atrás". Sin embargo, el dato que paralizó al panel fue el relacionado estrictamente con su tratamiento médico.

El fuerte dato sobre la salud de Wanda Nara "Wanda se está quedando sin la medicina de su enfermedad, que le dan en Argentina cada mes", se leyó en el panel en relación a su diagnóstico recibido en 2023, leucemia mieloide crónica, exponiendo una situación límite que no solo la afecta a nivel fisiológico, sino que está causando estragos emocionales en toda la familia.

El panorama descrito es de una vulnerabilidad total. Con la imperiosa necesidad de volver al país para retomar sus rutinas, el entorno acusa a Icardi de dilatar la firma del acuerdo. Mientras tanto, el impacto en las hijas de la pareja es total: "Las chicas lloran y lloran y no quieren comer. Están muy mal, intentamos calmarlas", detallaron en los mensajes.

La contraofensiva de Icardi y el revés judicial Por si la preocupación por la falta de medicación fuera poco, la guerra tiene su correlato en la Justicia y en los dispositivos móviles. Del lado del jugador, se presentó una denuncia alegando que los días 22 y 23 de julio le resultó "imposible comunicarse con sus hijas", sugiriendo que los teléfonos de las niñas habrían sido bloqueados o puestos en modo avión. Desde el círculo de Wanda, la respuesta fue tajante: aseguran que Icardi fue "violento por mensajes" y que las propias nenas son las que no quieren hablar con él tras los últimos escándalos.