Wanda Nara realizó un duro descargo y reveló el mal gesto que tuvo Mauro Icardi con sus hijas: "Cumplí"

El futbolista celebró un fallo a favor por parte de la Justicia de Italia y Wanda Nara lo cruzó duramente con un escrito en redes sociales.

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a encenderse luego de una publicación que realizó el futbolista. Es que el padre de las hijas de la conductora celebró un fallo judicial que lo favorece en medio del trámite de divorcio y, por supuesto, que ella no se lo dejó pasar.

Es que la jueza de Italia decidió fallar a favor del futbolista y desestimar el reclamo de la parte de Nara en el que se pedía "la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por el divorcio".

Wanda, ante esto, publicó un escrito: "Hoy la Justicia italiana dijo que espera sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no... De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde".

El fuerte descargo de Wanda Nara tras el posteo de Mauro Icardi Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi. Instagram: @wanda_nara. "Baby buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el tres de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que le robaron", sostuvo enfurecida Wanda Nara.