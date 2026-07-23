Wanda Nara promocionó su sorpresivo curso y en las redes la destrozaron: "Estafa"

La empresaria sorprendió con su nuevo emprendimiento aunque los usuarios no la perdonaron y lanzaron duras críticas.

Wanda Nara es una de las personalidades de la farándula más polémicas y es constantemente noticia por sus escándalos con Mauro Icardi. Sin embargo, en las últimas horas fue noticia por lanzar un sorpresivo curso online, lo que provocó la reacción de los usuarios en redes.

En el portal, Wanda explica que "pasé años construyendo una vida pública. Lo que nadie vio fue el trabajo silencioso de elegirme, una y otra vez, cuando lo más fácil hubiese sido desaparecer".

El curso consta de 10 módulos, actividades online y un acceso de por vida al material que aportan en el mismo. La reacción de las personas no tardó en llegar y no dudaron en fulminar a la empresaria y estrella de Telefe.

Wanda Nara promocionó su nuevo curso y en las redes la criticaron Wanda Nara y su publicación en la red social X. X / @wanditanara. "Che, esto huele a estafa piramidal, gente...", "Jamás haría un curso con una mujer que para mí no es ejemplo de nada", "¿Incluye curso de Photoshop?!", expresaron algunos usuarios. También había quienes apoyaron este sorpresivo emprendimiento de Nara y le desearon suerte.