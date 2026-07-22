Baby Etchecopar no se guardó nada y apuntó contra Wanda Nara tras el enfrentamiento con periodistas

Baby Etchecopar opinó sobre la conductora de Telefe tras los cruces con colegas en las redes sociales y fue contundente.

Wanda Nara volvió a estar en el medio del escándalo luego de los fuertes cruces que mantuvo con Gustavo Méndez, Pochi y Angi Balbiani, todos panelistas de programas de El Trece. Quien decidió opinar sobre esto fue Baby Etchecopar y fue tajante.

El conductor de A24 fue consultado por el ciclo Puro Show (El Trece) sobre estos fuertes enfrentamientos y por supuesto que no tuvo problemas en hablar sin filtro sobre la figura de Telefe.

"Termínenla con Wanda Nara, ya mostró la hilacha con lo que le dijo a los compañeros, es muy feo lo que hizo", comenzó diciendo el comunicador cuando le preguntaron sobre lo que opinaba de la expareja de Mauro Icardi.

Baby Etchecopar arremetió contra Wanda Nara Luego, agregó: "Es muy feo lo que hace siempre; lo que pasa es que lo tomábamos como gracioso. Si nos reímos de las cosas que hace esta chica, somos idiota", comentó sin pelos en la lengua.