Luego de la polémica: el nuevo posteo de Rosalía tras el pedido de disculpas a Argentina

Rosalía se sigue disculpando luego del video que subió a sus redes donde criticaron a Argentina y un nuevo posteo se volvió tendencia.

Rosalía fue tendencia en las redes sociales luego de un video que publicó en sus historias de Instagram. Se trata de un clip de Mia Khalifa, quien celebró la derrota del seleccionado argentino en la final con España y de fondo sonaba "La Perla".

Luego de compartir un video interpretado como una burla hacia la Selección, la cantante explicó que no había leído el mensaje que acompañaba las imágenes. La artista fue duramente criticada y tras un pedido de disculpas, volvió a realizar un posteo.

"Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", expresó. Por otro lado, y en la previa de los shows que dará en Buenos Aires, reveló que "solo tengo amor por Argentina".

El nuevo posteo de Rosalía tras el pedido de disculpas Rosalía se expresó nuevamente. Foto: Instagram / @rosalia.vt. Esta nueva historia fue acompañada nuevamente por un corazón rojo gigante en un fondo blanco. Rosalía tiene programados conciertos para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.