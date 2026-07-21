Tras la polémica con Rosalía, el paso a paso para pedir el reembolso de las entradas

La polémica que protagonizó Rosalía en redes sociales tras compartir un video sobre la final del Mundial desató una ola de críticas en Argentina. En ese marco, muchos de sus fanáticos empezaron a averiguar para devolver las entradas de sus shows en el Movistar Arena y solicitar el reintegro del pago.

Quienes hayan comprado sus entradas de manera online pueden solicitar la devolución del dinero, siempre que cumplan con las condiciones previstas por la organización del evento.

Este es el tiktok que reposteó Rosalía y que encendió la polémica en las redes.

El trámite se realiza a través del servicio de atención al cliente del Movistar Arena y requiere presentar una serie de documentos.

Para iniciar el pedido de reembolso hay que:

Una vez aprobada la solicitud, el dinero será reintegrado al mismo medio de pago utilizado para realizar la compra. Sin embargo, el tiempo de acreditación depende de la tarjeta y del banco.

¿Hasta cuándo se pueden devolver las entradas?

La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) contempla el derecho de revocación para determinadas compras realizadas a distancia.

En el caso de espectáculos adquiridos por canales digitales, el reintegro puede solicitarse hasta 10 días corridos antes de la fecha del evento, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la producción del show.

Cuándo toca Rosalía en Argentina

La artista española se presentará dentro de pocas semanas en el Movistar Arena.

Las fechas de sus shows son:

1 de agosto

2 de agosto

4 de agosto

6 de agosto

Por qué Rosalía quedó envuelta en una polémica en Argentina

El escándalo empezó tras la final del Mundial, cuando Rosalía compartió en sus redes sociales un video publicado por Mia Khalifa en TikTok que celebraba la derrota de la albiceleste, en medio de una ola de mensajes a nivel internacional contra la Selección argentina.

En el clip, la exactriz de cine para adultos utiliza la canción "La Perla", de la propia Rosalía, mientras lanza un mensaje que muchos usuarios argentinos interpretaron como una burla hacia el país.

El reposteo generó una fuerte reacción en redes sociales de sus fans argentinos, quienes le expresaron su enojo en las publicaciones. Entre los mensajes más repetidos aparecieron pedidos para que se disculpara, críticas fuertes y la convocatoria a devolver las entradas de los recitales de Rosalía en Argentina.

En ese contexto, muchos fanáticos empezaron a consultar cómo cancelar la compra de sus entradas y recuperar el dinero antes de los conciertos en el Movistar Arena.