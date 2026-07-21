Mamá por segunda vez: la expareja de un reconocido cantante acaba de confirmar su embarazo

A través de una tierna postal compartida en sus redes sociales, la influencer y su novio mostraron que está en la dulce espera.

La noticia llegó literalmente sobre ruedas y llenó de ternura a sus seguidores. Tamara Báez, consolidada en su faceta de creadora de contenido y conocida por ser la expareja de L-Gante, con quien tuvo una hija llamada Jamaica, confirmó que será mamá por segunda vez junto a su actual pareja, Thiago Martínez.

Para hacer el anuncio oficial, los futuros papás optaron por una producción casual pero cargada de significado. La pareja se fotografió desde el interior de su auto, de espaldas a la cámara y luciendo gorras personalizadas. En las cabezas de la pareja se leen los títulos de "Papá" y "Mamá", mientras que Tamara sostiene en alto la ecografía del bebé. El detalle más tierno de la postal es la presencia de Jamaica asomando por el medio de los asientos delanteros, llevando su propia gorra bordada con un título fundamental: "Hermana mayor".

La postal que recorrió las redes Tamara Báez en Instagram. IG @tamiiibaez123 La estética urbana elegida para la foto fue acompañada por un texto sumamente emotivo y profundo, publicado de manera conjunta en los perfiles de Instagram de ambos.

"Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino", arranca el escrito, dejando en evidencia que se trata de un embarazo sumamente buscado y celebrado por la pareja.

Tamara Báez y L-Gante fueron pareja aproximadamente 6 años. Archivo MDZ Lejos de los focos de conflicto que alguna vez rodearon su exposición mediática, Báez demostró estar enfocada al cien por ciento en este próspero presente personal. El mensaje continuó reflejando la ansiedad y la ilusión lógica de la espera: "Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte".