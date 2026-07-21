Vuelve Black Eyed Peas a la Argentina tras 16 años de espera: todo sobre las entradas, fecha y más
La banda repasará sus legendarios clásicos del pop y las exitosas colaboraciones latinas que marcaron su reciente etapa musical.
El idilio de Black Eyed Peas con el público argentino sumará un nuevo capítulo en 2026. Tras una espera de dieciséis años desde su última visita en 2010, la icónica banda estadounidense confirmó su regreso al país.
El grupo liderado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo se presentará el próximo 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. La cita forma parte de su gira mundial “Black Eyed Peas Summer Tour”, bajo la producción de DF Entertainment.
Los detalles de una banda icónica que llega al país
Con más de tres décadas de trayectoria y seis premios GRAMMY, la formación es responsable de himnos globales como Where Is the Love?, Shut Up e I Gotta Feeling. Además, su discografía supera los 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
En los últimos años, el grupo sumó a la vocalista J. Rey Soul y fortaleció su vínculo con la música latina. Ese proceso derivó en colaboraciones de gran repercusión junto a artistas internacionales como Shakira, J Balvin, Maluma, Daddy Yankee y Anitta.
Para los fanáticos que buscan asegurar su lugar, la venta de entradas contará con una preventa exclusiva para clientes Santander Visa a partir del miércoles 22 de julio a las 16:00 horas, con opción de hasta 6 cuotas sin interés.
Por su parte, la venta general se abrirá el jueves 23 de julio a las 16:00 horas. Todas las localidades se podrán adquirir únicamente a través del sitio web oficial del recinto (movistararena.com.ar).