Desde Europa, Nicole Neumann posó con una bikini deslumbrante y dejó en claro por qué es de las modelos más destacadas

Acompañada por Manu Urcera y el pequeño Cruz, la estrella de televisión lució las últimas tendencias de moda playera.

Las fotos de las vacaciones de la modelo en Europa. / Instagram @nikitaneumannoficial

Luego de un periplo que incluyó paradas en distintas ciudades europeas como Viena, Nicole Neumann desembarcó en la isla de Mallorca. Junto a su esposo Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz, la modelo convirtió las playas de aguas cristalinas en el escenario perfecto para descansar y reconectar con la naturaleza.

Nicole Neumann disfrutó del mar Mediterráneo con una combinación de tonos rosas y accesorios veraniegos. Instagram @nikitaneumannoficial A través de sus plataformas digitales, la conductora resumió la energía del lugar con una calurosa reflexión. “Vitamin Sea y playita para el alma y la ilusión”, escribió al pie de una serie de imágenes que retratan las jornadas de snorkel, caminatas y juegos a la orilla del mar Mediterráneo.

La modelo posó saliendo del agua tras una jornada de relax y deportes acuáticos en Mallorca. Instagram @nikitaneumannoficial Las fotos más veraniegas de Neumann en Europa Entre las fotografías más festejadas por sus fanáticos, se destaca una donde Nicole emerge del agua luciendo una bikini rosa. Para los paseos vespertinos, sumó un vestido largo de red negra transparente que combinó con lentes oscuros y accesorios minimalistas sobre el traje de baño.

La modelo posó saliendo del agua tras una jornada de relax y deportes acuáticos en Mallorca. Instagram @nikitaneumannoficial El costado afectivo de la escapada también quedó reflejado en los retratos grupales. En una de las postales más tiernas, se observa al matrimonio contemplando la bahía junto al bebé nacido en 2024, en un rincón rodeado de vegetación y rocas costeras.