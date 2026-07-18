La hija de Nicole Neumann se zarpó: Indiana Cubero y una sesión de fotos rebelde

Indiana Cubero se lució con una sesión de fotos rebelde para la campaña de LS. No te pierdas todas las fotos en la nota.

Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se sumergió en el mundo de la moda con una sesión de fotos para la nueva campaña de LS. La línea de Ona Sáez, liderada por Luján, hija del fundador, se caracteriza por piezas únicas y ediciones limitadas intervenidas a mano, y la adolescente de 17 años supo interpretar esa estética con soltura.

En las imágenes, Indiana combinó el estilo urbano con toques rockeros, lencería a la vista y detalles góticos. En una de las primeras fotos, lució una musculosa blanca con un corpiño negro asomando debajo, y un jean celeste oversize con roturas, apliques brillantes y una entretela negra.

En otra toma, apostó por una camisa blanca anudada sobre un corpiño triangular negro con escamas metalizadas plateadas, combinada con un jean holgado intervenido con pintura negra. El look se completó con tres cinturones con tachas y sandalias negras.

Más tarde, sumó un top/cinturón negro con tachas, un chaleco de piel y el mismo jean con ilustraciones negras. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fueron los mitones de encaje floral negro, que cerraron una producción impecable.