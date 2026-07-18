¿Un asco o un acierto? Que piensan los mendocinos sobre los monopatines eléctricos

En esta nota te contamos las distintas opiniones de los mendocinos sobre el uso de monopatines eléctricos en la Ciudad, una moda que sigue creciendo.

El uso de monopatines eléctricos crece con fuerza en las calles de la Ciudad de Mendoza. Impulsados por la economía y la flexibilidad, estos dispositivos transformaron la movilidad urbana sustentable. Sin embargo, el vacío legal sobre su control encendió las alarmas y generó un fuerte debate en torno a la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.

La mirada de los mendocinos en la calle Ante este panorama, MDZ salió a las calles del centro para preguntarle a la gente cómo ven a estos intrépidos conductores. La percepción de los peatones y automovilistas es variada, pero persisten las dudas sobre la prudencia en las maniobras y el respeto a las normas de tránsito. "Se están usando un montón ahora. No veo que manejen muy prudente. Andan por ahí por las veredas, que eso no está bueno", comentó una vecina que interceptamos en calle Arístides Villanueva, preocupada por la circulación peatonal.

Los incidentes y la vulnerabilidad de quienes eligen este medio de transporte también forman parte de la experiencia diaria en la capital mendocina. La falta de elementos de protección personal es uno de los reclamos más repetidos por los ciudadanos. "Tengo muchos conocidos que los han usado y han tenido accidentes porque no tienen mucha protección y han tenido accidentes bastante graves", relató la entrevistada durante la recorrida.

Mirá el video y conocé la palabra de los mendocinos sobre los monopatines eléctricos: Monopatines 2 Exigencias y propuestas de control Para muchos mendocinos, la solución radica en una mayor educación y en la equiparación con el resto de los vehículos que transitan la vía pública. "Tienen que aprender un poco más las leyes de tránsito. Están muy buenos, pero que aprendan las leyes de tránsito", señaló un automovilista, mientras que otro conductor coincidió en los elementos básicos de prevención: "Hay algunos que son imprudentes. Yo creo que deberían tener casco en lo principal".

Buscan regular el uso de los monopatines eléctricos en las calles de Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La discusión cobra un nuevo impulso tras la presentación de un proyecto de ley del diputado provincial Gustavo Perret, que busca modificar la Ley Provincial N.º 9024 de Seguridad Vial. La iniciativa propone que los conductores de estos dispositivos deban poseer una licencia de conducir vigente Clase A. El objetivo es que el Estado verifique las aptitudes físicas, psíquicas y técnicas de los usuarios, ordenando un fenómeno que, hasta ahora, avanza sin una habilitación específica.