Cheesecake de frutos rojos en casa: receta fácil paso a paso

El cheesecake es el tipo de postre que tenés que hacer cuando querés impresionar a tus invitados. La receta no necesita horno, no necesita baño María ni tampoco esperar a que se cuaje por horas: se arma en 20 minutos, pasa una noche a la heladera, y al otro día tenés una tarta que parece salida de una pastelería. ¡Manos a la obra!