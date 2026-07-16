Sorprendé en casa con esta receta de flan casero

Esta versión de la receta es la clásica: huevos, leche y azúcar, cocidos al baño María hasta que cuaje. Para preparar un buen flan, lo importante está en la temperatura del horno, ya que debe ser baja para que no se formen burbujas de aire en la mezcla y quede liso como seda. Si te salen burbujas, igual no pasa nada porque sigue siendo flan... solo que con personalidad. Dejalo enfriar completamente antes de desmoldar, y si podés, pasalo una noche a la heladera. ¡Manos a la obra!