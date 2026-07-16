Sorprendé en casa con esta receta de flan casero
Si buscás una receta fácil y deliciosa, este flan casero se convertirá en tu postre preferido, perfecto para culminar cualquier comida.
Esta versión de la receta es la clásica: huevos, leche y azúcar, cocidos al baño María hasta que cuaje. Para preparar un buen flan, lo importante está en la temperatura del horno, ya que debe ser baja para que no se formen burbujas de aire en la mezcla y quede liso como seda. Si te salen burbujas, igual no pasa nada porque sigue siendo flan... solo que con personalidad. Dejalo enfriar completamente antes de desmoldar, y si podés, pasalo una noche a la heladera. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 flan de 20 cm o 6 flanes individuales)
- 4 huevos enteros
- 500 ml de leche entera
- 150 gramos de azúcar (para la mezcla)
- 100 gramos de azúcar (para el caramelo)
- 1 cucharadita de esencia de vanilla
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- En el molde donde vas a cocinar el flan verté los 100 gramos de azúcar. Llevá a fuego medio-bajo sin remover. El azúcar se va a derretir lentamente, primero en los bordes. Cuando esté completamente líquido y color ámbar dorado, mové el molde con cuidado usando repasadores para que el caramelo cubra todo el fondo y un poco los bordes. Apagá el fuego y dejá enfriar. El caramelo se va a endurecer y a agrietar, pero es normal y se vuelve a licuar en el horno.
- En un bowl, batí los huevos con los 150 gramos de azúcar hasta que se disuelva bien pero sin espumar. Agregá la leche, la vainilla y la pizca de sal. Mezclá suavemente y no batás en exceso porque cuantas menos burbujas de aire, más liso queda el flan.
- Colá la mezcla sobre el caramelo endurecido en el molde. Esto elimina la espuma y las burbujas que quedaron.
- Precalentá el horno a 160°C. Colocá el molde con el flan dentro de una asadera más grande y verté agua caliente en la asadera hasta la mitad de la altura del molde del flan. Esto es el baño María: el agua regula la temperatura y evita que el flan se cueza demasiado rápido. Horneá por 50-60 minutos. El flan está listo cuando al mover el molde el centro tiembla levemente pero los bordes están firmes, o cuando un palillo insertado en el centro sale limpio.
- Sacá del horno, sacá el molde del baño María y dejá enfriar a temperatura ambiente. Luego llevá a la heladera por mínimo 4 horas, idealmente toda la noche.
- Pasá un cuchillo fino por los bordes del flan para despegarlo. Poné un plato encima del molde, invertí de un solo movimiento firme, y dejá que el caramelo se derrame sobre el flan. ¡Y listo!