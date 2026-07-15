¿Torta de ricota con frutos rojos sin horno?: Así es...probá esta receta deliciosa
Ahorra tiempo y disfruta de un postre fresco y cremoso con esta receta de torta de ricota y frutos rojos sin utilizar el horno, ideal para cualquier ocasión.
La torta de ricota con frutos rojos sin horno es una de las recetas más fáciles y rápidas para preparar un postre espectacular. Al no necesitar horno, ahorrás tiempo, evitás largas esperas y conseguís una torta fresca, cremosa y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina práctica, esta preparación se convirtió en una de las tortas favoritas porque combina una base crocante, un relleno suave de ricota y una cobertura de frutos rojos que aporta frescura y color. Con la simplicidad del paso a paso, disfrutarás de un postre elegante con muy poco esfuerzo.
FICHA
Ingredientes
- 200 gr de galletitas de vainilla trituradas (para la base)
- 80 gr de manteca derretida (para la base)
- 500 gr de ricota (para el relleno)
- 250 gr de queso crema (para el relleno)
- 150 ml de crema de leche (para el relleno)
- 100 gr de azúcar (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
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- 250 gr de frutos rojos (para la cobertura)
- 2 cucharadas de mermelada de frutos rojos (para la cobertura)
- Mezclá las galletitas trituradas con la manteca derretida y cubrí la base de un molde desmontable. Presioná bien y llevá a la heladera durante 20 minutos.
- Hidratá la gelatina sin sabor con el agua y disolvela según las indicaciones del envase.
- Batí la ricota, el queso crema, la crema de leche, el azúcar y la vainilla hasta obtener una preparación lisa. Incorporá la gelatina ya tibia y mezclá bien.
- Volcá el relleno sobre la base y llevá la torta a la heladera durante 4 horas, o hasta que esté firme.
- Mezclá los frutos rojos con la mermelada y distribuí la preparación sobre la superficie de la torta.
- Desmoldá con cuidado y serví bien fría.