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¿Torta de ricota con frutos rojos sin horno?: Así es...probá esta receta deliciosa

Ahorra tiempo y disfruta de un postre fresco y cremoso con esta receta de torta de ricota y frutos rojos sin utilizar el horno, ideal para cualquier ocasión.

Candela Spann

Torta de ricota con frutos rojos sin horno: la receta que estabas buscando

Torta de ricota con frutos rojos sin horno: la receta que estabas buscando

La torta de ricota con frutos rojos sin horno es una de las recetas más fáciles y rápidas para preparar un postre espectacular. Al no necesitar horno, ahorrás tiempo, evitás largas esperas y conseguís una torta fresca, cremosa y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina práctica, esta preparación se convirtió en una de las tortas favoritas porque combina una base crocante, un relleno suave de ricota y una cobertura de frutos rojos que aporta frescura y color. Con la simplicidad del paso a paso, disfrutarás de un postre elegante con muy poco esfuerzo.

FICHA

Tiempo de cocción
No requiere
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 20 minutos (incluye refrigeración)
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 200 gr de galletitas de vainilla trituradas (para la base) 200 gr de galletitas de vainilla trituradas (para la base)
  • 80 gr de manteca derretida (para la base) 80 gr de manteca derretida (para la base)
  • 500 gr de ricota (para el relleno) 500 gr de ricota (para el relleno)
  • 250 gr de queso crema (para el relleno) 250 gr de queso crema (para el relleno)
  • 150 ml de crema de leche (para el relleno) 150 ml de crema de leche (para el relleno)
  • 100 gr de azúcar (para el relleno) 100 gr de azúcar (para el relleno)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
  • Ingrediente
  • Ingrediente
  • 250 gr de frutos rojos (para la cobertura) 250 gr de frutos rojos (para la cobertura)
  • 2 cucharadas de mermelada de frutos rojos (para la cobertura) 2 cucharadas de mermelada de frutos rojos (para la cobertura)
Pasos
  • Mezclá las galletitas trituradas con la manteca derretida y cubrí la base de un molde desmontable. Presioná bien y llevá a la heladera durante 20 minutos.
  • Hidratá la gelatina sin sabor con el agua y disolvela según las indicaciones del envase.
  • Batí la ricota, el queso crema, la crema de leche, el azúcar y la vainilla hasta obtener una preparación lisa. Incorporá la gelatina ya tibia y mezclá bien.
  • Volcá el relleno sobre la base y llevá la torta a la heladera durante 4 horas, o hasta que esté firme.
  • Mezclá los frutos rojos con la mermelada y distribuí la preparación sobre la superficie de la torta.
  • Desmoldá con cuidado y serví bien fría.

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