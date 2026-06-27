Lucite en casa con esta receta de torta de chocolate y ricota
Sorprendé a todos con esta fácil receta de torta de chocolate y ricota, perfecta para cualquier ocasión.
Si un día tenés ricotta en la heladera y chocolate en la alacena y, en vez de elegir uno o el otro, querés mezclarlos en la misma masa para un sabor espectacular, entonces esta receta es para vos. Servila con un café a la mañana o como postre con una bocha de helado de vainilla a la noche. Te va a encantar.
Ingredientes (molde de 20 cm)
- 250 g de ricotta fresca, escurrida
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 1/2 taza de aceite neutro
- 1 taza de harina 0000
- 1/2 taza de cacao en polvo amargo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 170°C. Enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl, batí la ricotta con el azúcar hasta que quede suave. Agregá los huevos de a uno, el aceite y la vainilla. Mezclá bien. Incorporá la harina tamizada con el polvo de hornear y la sal. Dividí la masa en dos partes iguales.
- A una de las mitades, agregá el cacao en polvo tamizado. Mezclá hasta integrar.
- Verté cucharadas alternadas de ambas masas en el molde, una al lado de la otra. Con un cuchillo o palillo, hacé movimientos en espiral para crear vetas. No exageres: menos es más.
- Horneá 40-45 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo.
- Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo!