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Lucite en casa con esta receta de torta de chocolate y ricota

Sorprendé a todos con esta fácil receta de torta de chocolate y ricota, perfecta para cualquier ocasión.

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Prepará la torta más rica en casa.

Prepará la torta más rica en casa.

Si un día tenés ricotta en la heladera y chocolate en la alacena y, en vez de elegir uno o el otro, querés mezclarlos en la misma masa para un sabor espectacular, entonces esta receta es para vos. Servila con un café a la mañana o como postre con una bocha de helado de vainilla a la noche. Te va a encantar.

Ingredientes (molde de 20 cm)

  • 250 g de ricotta fresca, escurrida
  • 1 taza de azúcar
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 1 taza de harina 0000
  • 1/2 taza de cacao en polvo amargo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
Nada más rico que una torta casera.

Nada más rico que una torta casera.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 170°C. Enmantecá y enhariná el molde.
  2. En un bowl, batí la ricotta con el azúcar hasta que quede suave. Agregá los huevos de a uno, el aceite y la vainilla. Mezclá bien. Incorporá la harina tamizada con el polvo de hornear y la sal. Dividí la masa en dos partes iguales.
  3. A una de las mitades, agregá el cacao en polvo tamizado. Mezclá hasta integrar.
  4. Verté cucharadas alternadas de ambas masas en el molde, una al lado de la otra. Con un cuchillo o palillo, hacé movimientos en espiral para crear vetas. No exageres: menos es más.
  5. Horneá 40-45 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo.
  6. Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo!

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