Basta de comprar: prepará tus propias vainillas caseras con esta receta
Preparar vainillas caseras es más sencillo de lo que parece, y con esta receta fácil de seguir vas a poder tener una mediatarde exquisita.
Las vainillas son unos bizcochos secos, tiernos y alargados, que realmente no necesitan de mucha presentación. Lo importante en esta receta está en batir bien los huevos con el azúcar hasta que tripliquen volumen, porque eso es lo que les da la esponjosidad sin usar polvo de hornear. Ahora sí, ¡manos a la obra!
Ingredientes (30 vainillas)
- 4 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1/2 limón
- 2 tazas de harina 0000
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 160°C. Forrá dos bandejas con papel manteca.
- En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar por 8-10 minutos hasta que la mezcla esté pálida, espesa y triplique su volumen. Tiene que formar un hilo al caer del batidor. Agregá la vainilla y la ralladura de limón, integrá suavemente.
- Tamizá la harina con la sal. Agregá en tres partes a la mezcla de huevos, integrando con movimientos envolventes y suaves. No sobrebatás: el aire es lo que da la esponjosidad.
- Transferí la masa a una manga pastelera con boquilla lisa de 1 cm, o a una bolsa de congelar con la punta cortada. Formá bastones de 8 cm de largo y 2 cm de ancho sobre las bandejas, dejando 3 cm de separación.
- Horneá 15-18 minutos hasta que estén doradas por debajo y firmes al tacto, pero aún pálidas por arriba. No las dejes dorar demasiado: deben quedar blanquecinas para mantener la textura seca y esponjosa.
- Dejá reposar 5 minutos en la bandeja antes de transferir a una rejilla. Enfriá completamente antes de guardar.
- Guardá en un frasco de vidrio con tapa hermética. Se mantienen 2-3 semanas.