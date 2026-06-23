Hummus de garbanzos: el rey de las recetas de cocina para picar algo rico
Descubre cómo preparar hummus casero, una opción nutritiva y deliciosa para tus picoteos saludables.
El hummus de garbanzos es una de las recetas más populares de la cocina de Oriente Medio, apreciada por su textura cremosa, su sabor suave y su increíble versatilidad. Ideal para acompañar panes, vegetales o como dip para picoteos saludables, se ha convertido en un imprescindible en muchas mesas alrededor del mundo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, el hummus destaca por ser nutritivo, fácil de preparar y elaborado con ingredientes sencillos. Sigue el paso a paso y conseguirás un hummus casero cremoso y lleno de sabor en pocos minutos.
FICHA
Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Oriente Medio
Ingredientes
- 400 gr de garbanzos cocidos
- 2 cucharadas de tahini
- Jugo de 1 limón
- 1 diente de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 50 ml de agua fría
- Sal a gusto
- Pimentón dulce para decorar (opcional)
Pasos
- Colocá los garbanzos cocidos, el tahini, el jugo de limón, el ajo, la sal y el aceite de oliva en una procesadora o licuadora.
- Procesá mientras agregás el agua fría poco a poco hasta obtener una textura suave y cremosa.
- Probá y ajustá la sal o el limón si fuera necesario.
- Serví en un cuenco, realizá un pequeño surco en la superficie y añadí un chorrito de aceite de oliva.
- Decorá con pimentón dulce y acompañá con pan pita, tostadas o vegetales frescos.