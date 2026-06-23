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Hummus de garbanzos: el rey de las recetas de cocina para picar algo rico

Descubre cómo preparar hummus casero, una opción nutritiva y deliciosa para tus picoteos saludables.

Candela Spann

Las mejores recetas de cocina para untar empiezan con este hummus de garbanzos

Las mejores recetas de cocina para untar empiezan con este hummus de garbanzos

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El hummus de garbanzos es una de las recetas más populares de la cocina de Oriente Medio, apreciada por su textura cremosa, su sabor suave y su increíble versatilidad. Ideal para acompañar panes, vegetales o como dip para picoteos saludables, se ha convertido en un imprescindible en muchas mesas alrededor del mundo. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina saludable, el hummus destaca por ser nutritivo, fácil de preparar y elaborado con ingredientes sencillos. Sigue el paso a paso y conseguirás un hummus casero cremoso y lleno de sabor en pocos minutos.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Oriente Medio

Ingredientes

  • 400 gr de garbanzos cocidos 400 gr de garbanzos cocidos
  • 2 cucharadas de tahini 2 cucharadas de tahini
  • Jugo de 1 limón Jugo de 1 limón
  • 1 diente de ajo 1 diente de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 ml de agua fría 50 ml de agua fría
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimentón dulce para decorar (opcional) Pimentón dulce para decorar (opcional)
Pasos
  • Colocá los garbanzos cocidos, el tahini, el jugo de limón, el ajo, la sal y el aceite de oliva en una procesadora o licuadora.
  • Procesá mientras agregás el agua fría poco a poco hasta obtener una textura suave y cremosa.
  • Probá y ajustá la sal o el limón si fuera necesario.
  • Serví en un cuenco, realizá un pequeño surco en la superficie y añadí un chorrito de aceite de oliva.
  • Decorá con pimentón dulce y acompañá con pan pita, tostadas o vegetales frescos.

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