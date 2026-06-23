Hummus de garbanzos: el rey de las recetas de cocina para picar algo rico

El hummus de garbanzos es una de las recetas más populares de la cocina de Oriente Medio, apreciada por su textura cremosa, su sabor suave y su increíble versatilidad. Ideal para acompañar panes, vegetales o como dip para picoteos saludables, se ha convertido en un imprescindible en muchas mesas alrededor del mundo. ¡Manos a la obra!