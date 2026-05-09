Receta de garbanzos con chorizos: un guiso tradicional para días frescos

La receta de garbanzos guisados con chorizo es un clásico de la cocina española, ideal para quienes buscan un plato contundente y lleno de sabor. La combinación de legumbres , verduras y chorizo crea un guiso reconfortante y muy aromático. Es perfecto para compartir en familia durante los meses más fríos.

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos

2 chorizos frescos

1 cebolla

1 zanahoria

2 dientes de ajo

1 tomate maduro

1 patata mediana

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

750 ml de caldo de carne o verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso para crear unos garbanzos guisados con chorizos

Pela y pica la cebolla , el ajo , la zanahoria y el tomate .

, el , la y el . En una cazuela, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos.

y sofríe la y el hasta que estén tiernos. Añade la zanahoria y el tomate , y cocina durante unos minutos.

y el , y cocina durante unos minutos. Incorpora el pimentón y remueve rápidamente para que no se queme.

y remueve rápidamente para que no se queme. Agrega el chorizo cortado en rodajas y cocina un par de minutos.

cortado en rodajas y cocina un par de minutos. Añade la patata troceada y los garbanzos cocidos.

troceada y los cocidos. Vierte el caldo y añade la hoja de laurel .

y añade la hoja de . Cocina a fuego medio durante 25–30 minutos hasta que la patata esté tierna.

esté tierna. Ajusta de sal y pimienta antes de servir.

Una receta con mucho sabor Una receta con mucho sabor Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los garbanzos guisados con chorizo son una de esas recetas tradicionales que nunca fallan por su sabor intenso y su capacidad para reconfortar. Este plato combina la suavidad de las legumbres con el toque ahumado y sabroso del chorizo, logrando un guiso equilibrado y muy completo. Además, es una receta versátil que admite diferentes verduras o especias según el gusto personal. Prepararlo en casa es sencillo y permite disfrutar de una comida nutritiva y perfecta para los días frescos. Como ocurre con muchos guisos tradicionales, su sabor mejora tras reposar unas horas, haciendo que incluso esté más rico al día siguiente. Sin duda, es una preparación imprescindible dentro de la cocina casera española. ¡A disfrutar!.