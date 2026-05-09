La receta auténtica de tortilla de papa italiana que es un boom
La receta de tortilla de papa italiana, una alternativa viral con algunas diferencias de la española. ¡Aprendé a prepararla!
Esta receta de tortilla de papa italiana es ideal para quienes buscan una comida casera, sabrosa y muy versátil. Con papas, huevos y vegetales, logra una textura suave y un sabor delicioso. Es una delicia fácil, perfecta para almuerzos, cenas o incluso para llevar. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papa — 3 unidades
- Huevo — 5 unidades (300 gramos)
- Cebolla — 1 unidad
- Queso rallado — 100 gramos
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una tortilla italiana deliciosa
1- Pelar y cortar las papas en cubos o rodajas finas.
2- Picar la cebolla.
3- Cocinar las papas y la cebolla en una sartén con el aceite hasta que estén tiernas.
4- Batir los huevos con la sal y la pimienta.
5- Mezclar con las papas y la cebolla y agregar el queso rallado.
6- Volcar la mezcla en una sartén.
7- Cocinar a fuego bajo hasta que cuaje.
8- Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado hasta dorar.
De la cocina a la mesa
La tortilla de papa italiana es una opción clásica, sencilla y muy sabrosa. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr un plato completo y versátil. Es ideal para servir caliente o fría, acompañada con ensaladas o sola. Además, se puede personalizar agregando verduras, jamón o hierbas según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes accesibles, lo que la hace perfecta para cualquier día. Esta tortilla casera es práctica, nutritiva y una excelente alternativa para disfrutar una comida simple pero deliciosa. ¡A disfrutar!