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La receta auténtica de tortilla de papa italiana que es un boom

La receta de tortilla de papa italiana, una alternativa viral con algunas diferencias de la española. ¡Aprendé a prepararla!

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Receta clásica de tortilla de papa italiana

Receta clásica de tortilla de papa italiana

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Esta receta de tortilla de papa italiana es ideal para quienes buscan una comida casera, sabrosa y muy versátil. Con papas, huevos y vegetales, logra una textura suave y un sabor delicioso. Es una delicia fácil, perfecta para almuerzos, cenas o incluso para llevar. ¡Manos a la obra!

Receta de tortilla de papa italiana
Receta de tortilla de papa italiana

Receta de tortilla de papa italiana

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Papa — 3 unidades
  • Huevo — 5 unidades (300 gramos)
  • Cebolla — 1 unidad
  • Queso rallado — 100 gramos
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear una tortilla italiana deliciosa

1- Pelar y cortar las papas en cubos o rodajas finas.

2- Picar la cebolla.

3- Cocinar las papas y la cebolla en una sartén con el aceite hasta que estén tiernas.

4- Batir los huevos con la sal y la pimienta.

5- Mezclar con las papas y la cebolla y agregar el queso rallado.

6- Volcar la mezcla en una sartén.

7- Cocinar a fuego bajo hasta que cuaje.

8- Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado hasta dorar.

Tortilla de papa italiana, una receta auténtica
Tortilla de papa italiana, una receta aut&eacute;ntica

Tortilla de papa italiana, una receta auténtica

De la cocina a la mesa

La tortilla de papa italiana es una opción clásica, sencilla y muy sabrosa. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr un plato completo y versátil. Es ideal para servir caliente o fría, acompañada con ensaladas o sola. Además, se puede personalizar agregando verduras, jamón o hierbas según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes accesibles, lo que la hace perfecta para cualquier día. Esta tortilla casera es práctica, nutritiva y una excelente alternativa para disfrutar una comida simple pero deliciosa. ¡A disfrutar!

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