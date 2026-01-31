Tortilla de papas fría, una delicia perfecta para el verano argentino

Esta receta de tortilla de papas fría es un clásico que se disfruta especialmente en el verano . Práctica, rendidora y sabrosa, es ideal para comer fría, llevar a la playa, al trabajo o a un picnic. De inspiración española pero muy adoptada en la mesa argentina, funciona perfecto como plato principal liviano o para picadas. ¡Manos a la obra!

Prepará esta tortilla de papas, perfecta para el verano argentino

1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

3- Cocinar papas y cebolla en el aceite a fuego medio hasta que estén tiernas, sin dorar.

4- Escurrir bien y dejar entibiar.

5- Batir los huevos con sal y pimienta.

6- Mezclar los huevos con las papas y la cebolla.

7- Volcar en una sartén caliente y cocinar hasta que esté cuajada.

8- Dar vuelta y terminar la cocción. Dejar enfriar.

Esta tortilla de papas fría es la sensación del verano

De la cocina a la mesa

Servila bien fría o a temperatura ambiente, cortada en porciones o cubos. Es ideal para picadas, viandas o como plato principal liviano acompañado de ensalada. Con el reposo, los sabores se asientan y queda todavía más rica, perfecta para los días de calor. Prepararla es algo super sencillo y te alegrará el corazón ¡a disfrutar!