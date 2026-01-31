Tortilla de papas fría, una delicia perfecta para el verano argentino
Receta de tortilla de papas fría ideal para el verano: rendidora, práctica y sabrosa, perfecta para picadas, viandas y comidas al aire libre.
Esta receta de tortilla de papas fría es un clásico que se disfruta especialmente en el verano. Práctica, rendidora y sabrosa, es ideal para comer fría, llevar a la playa, al trabajo o a un picnic. De inspiración española pero muy adoptada en la mesa argentina, funciona perfecto como plato principal liviano o para picadas. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 6 porciones)
-
700 gramos de papas
1 cebolla mediana
6 huevos
100 ml de aceite
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Paso a paso para lograr una tortilla de papas fría deliciosa
1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.
2- Cortar la cebolla en pluma.
3- Cocinar papas y cebolla en el aceite a fuego medio hasta que estén tiernas, sin dorar.
4- Escurrir bien y dejar entibiar.
5- Batir los huevos con sal y pimienta.
6- Mezclar los huevos con las papas y la cebolla.
7- Volcar en una sartén caliente y cocinar hasta que esté cuajada.
8- Dar vuelta y terminar la cocción. Dejar enfriar.
De la cocina a la mesa
Servila bien fría o a temperatura ambiente, cortada en porciones o cubos. Es ideal para picadas, viandas o como plato principal liviano acompañado de ensalada. Con el reposo, los sabores se asientan y queda todavía más rica, perfecta para los días de calor. Prepararla es algo super sencillo y te alegrará el corazón ¡a disfrutar!