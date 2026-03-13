El verano empieza a despedirse: qué telas hicieron furor esta temporada y a qué precio las podés conseguir
Desde el lino más exclusivo hasta las ofertas en fibrana, recorremos los comercios locales para descubrir qué texturas dominaron la temporada y cuánto cuesta hoy el metro de tendencia.
El verano en Mendoza no es solo una cuestión de calendario, es una experiencia térmica que exige materiales que "respiren". Ana Funes, referente de una de las casas de telas más tradicionales del microcentro, asegura que el lino fue la "vedette absoluta de esta temporada". Con temperaturas que rozaron los 40 grados, los mendocinos buscaron "una tela fresca y liviana que te permita no morirte de calor". En el mercado local, este género se convirtió en el aliado ideal para camisas y vestidos, con valores que hoy oscilan entre los $8.000 y los $15.000 pesos por metro, dependiendo de su composición y acabado.
Entre la tendencia y el bolsillo: ¿qué elegimos los mendocinos?
No todo es exclusividad; la practicidad también marcó la agenda. David, desde otro concurrido local de la calle San Martín, destaca que además del lino "tuvo mucha tendencia lo que es el broderie", un textil que inició la temporada en $13.900 el metro y hoy se encuentra en $11.900. El crochet, es otra de las telas que se ha visto mucho esta temporada, aunque viene ganando terreno desde hace unos dos años, no está en el ranking de lo más vendido en 2026, al menos no fue mencionado por los comerciantes consultados, se puede encontrar en hilo o algodón desde los $22.000.
Los expertos en telas nos contaron todo sobre lo más vendido en el verano, mirá el video:
Esta búsqueda de lo táctil y lo visual se complementa con la aparición de nuevas texturas como la bambula, un textil que se ha incorporado con fuerza al "sport elegante", también se mencionan materiales parecidos a la bambula, una de las expertas contó que su precio va desde los $9.000 a $15.000 en opciones bordadas. La gran ventaja de estos géneros, que es lo que busca el comprador, es que son "telas prácticas, que tienen elasticidad", ideales para quienes buscan "doblarlas, llevarlas en una valija y cambiarse sin ningún problema" para un evento de fin de semana en alguna bodega.
La crisis y la búsqueda de originalidad han impulsado un renacimiento de los microemprendimientos locales. En las casas de tela más tradicionales, se percibe que las ventas "van acrecentándose porque la gente ha optado más por confeccionar su prenda". Ya no se trata solo de ahorrar, sino de generar "un ingreso más para el hogar" a través de accesorios y ropa de diseño propio. Para los más pequeños, el jersey de algodón sigue siendo la opción imbatible, especialmente porque la piel de los bebés "es delicada y no pueden exponerse a una tela de poliéster", manteniéndose en valores cercanos a los $8.600 el metro.
Del lujo natural a la opción económica
Para quienes apuntan a eventos para estar a la moda o buscan una caída superior, el mercado mendocino ofrece tesoros textiles de alto vuelo. En locales especializados, un lino 100% natural puede alcanzar los $70.000, mientras que la seda natural se posiciona en la cima del lujo llegando a los $110.000 por metro. Sin embargo, siempre hay opciones más económicas, como el creppe marroquen, que por $16.000 permite lograr esa estética sofisticada sin desbordar el presupuesto, un buen plan B respecto al lino.
Oportunidades de cierre: la temporada de liquidación
Con el final de febrero y principios de marzo, las vidrieras del centro comienzan a mostrar sus mejores cartas para atraer al comprador. "Al liquidar la temporada, tenemos casi un 25% de descuento real en casi todas las telas", comentan desde los mostradores, aunque no todos los comercios ofrecen este tipo de rebajas. Esta es la ventana de oportunidad para adquirir géneros como el voile de algodón que se consigue por $15.000 a $18.000 el metro, también el tusor, que funciona como un excelente "backup de lo que sería un lino" por su frescura, material que en casas más económicas se encuentra desde $5.700 a $15.550.
A pesar del contexto económico, muchos comerciantes han hecho un esfuerzo por sostener los precios para incentivar el consumo. "Los precios han estado bastante estables, no han tenido mucha variante", explican los vendedores de diversos comercios, quienes incluso mantienen costos de hace meses en géneros como el modal. La temporada que comenzó a mediados de agosto llega a su fin, dejando un saldo positivo para quienes supieron elegir texturas "ligeras y cancheras" que, con un buen accesorio, se transforman en una prenda exclusiva lista para cualquier fiesta electrónica o atardecer entre viñedos.