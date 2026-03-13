El verano empieza a despedirse: qué telas hicieron furor esta temporada y a qué precio las podés conseguir

Desde el lino más exclusivo hasta las ofertas en fibrana, recorremos los comercios locales para descubrir qué texturas dominaron la temporada y cuánto cuesta hoy el metro de tendencia.

El verano en Mendoza no es solo una cuestión de calendario, es una experiencia térmica que exige materiales que "respiren". Ana Funes, referente de una de las casas de telas más tradicionales del microcentro, asegura que el lino fue la "vedette absoluta de esta temporada". Con temperaturas que rozaron los 40 grados, los mendocinos buscaron "una tela fresca y liviana que te permita no morirte de calor". En el mercado local, este género se convirtió en el aliado ideal para camisas y vestidos, con valores que hoy oscilan entre los $8.000 y los $15.000 pesos por metro, dependiendo de su composición y acabado.

Entre la tendencia y el bolsillo: ¿qué elegimos los mendocinos? Telas del Verano (5) Voile de broderie, una de las telas elegidas esta temporada cuyo valor va desde los $15.000 a $18.000 el metro. Marcos Garcia / MDZ No todo es exclusividad; la practicidad también marcó la agenda. David, desde otro concurrido local de la calle San Martín, destaca que además del lino "tuvo mucha tendencia lo que es el broderie", un textil que inició la temporada en $13.900 el metro y hoy se encuentra en $11.900. El crochet, es otra de las telas que se ha visto mucho esta temporada, aunque viene ganando terreno desde hace unos dos años, no está en el ranking de lo más vendido en 2026, al menos no fue mencionado por los comerciantes consultados, se puede encontrar en hilo o algodón desde los $22.000.

Los expertos en telas nos contaron todo sobre lo más vendido en el verano, mirá el video: Telas de moda y precios Milagros Lostes- MDZ Esta búsqueda de lo táctil y lo visual se complementa con la aparición de nuevas texturas como la bambula, un textil que se ha incorporado con fuerza al "sport elegante", también se mencionan materiales parecidos a la bambula, una de las expertas contó que su precio va desde los $9.000 a $15.000 en opciones bordadas. La gran ventaja de estos géneros, que es lo que busca el comprador, es que son "telas prácticas, que tienen elasticidad", ideales para quienes buscan "doblarlas, llevarlas en una valija y cambiarse sin ningún problema" para un evento de fin de semana en alguna bodega.

Telas portada Milagros Lostes - MDZ La crisis y la búsqueda de originalidad han impulsado un renacimiento de los microemprendimientos locales. En las casas de tela más tradicionales, se percibe que las ventas "van acrecentándose porque la gente ha optado más por confeccionar su prenda". Ya no se trata solo de ahorrar, sino de generar "un ingreso más para el hogar" a través de accesorios y ropa de diseño propio. Para los más pequeños, el jersey de algodón sigue siendo la opción imbatible, especialmente porque la piel de los bebés "es delicada y no pueden exponerse a una tela de poliéster", manteniéndose en valores cercanos a los $8.600 el metro.

Lino Linos estampados o lisos desde $8.000 a $16.000 el metro. Foto: Diego Quiroga - MDZ Del lujo natural a la opción económica Para quienes apuntan a eventos para estar a la moda o buscan una caída superior, el mercado mendocino ofrece tesoros textiles de alto vuelo. En locales especializados, un lino 100% natural puede alcanzar los $70.000, mientras que la seda natural se posiciona en la cima del lujo llegando a los $110.000 por metro. Sin embargo, siempre hay opciones más económicas, como el creppe marroquen, que por $16.000 permite lograr esa estética sofisticada sin desbordar el presupuesto, un buen plan B respecto al lino.