Delfina Chaves impactó en la premiere de "Máxima" con un look etéreo

Delfina Chaves deslumbró con un look angelical en la premiere de “Máxima”. No te pierdas las fotos en la nota.

Delfina Chaves asistió a la alfombra roja de la premiere de la segunda temporada de Máxima, evento realizado en Países Bajos para presentar la nueva entrega de la serie que se estrena el 19 de marzo, en la que interpretó a Máxima Zorreguieta.

Desde el primer momento, su aparición sobre la alfombra roja transmitió una sensación de serenidad. Fue una propuesta que apostó por la armonía visual y por una construcción estética cuidadosamente pensada.

Para la ocasión, Delfina eligió un vestido de impronta nocturna que se destacó por su aire angelical. El diseño en rosa crudo estaba confeccionado en una tela de caída suave que acompañó la silueta esbelta de la actriz. Incluyó pliegues y texturas que le dieron profundidad visual al vestido, además de mangas tableadas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el escote pronunciado y, para cerrar el look creado por Tommy Driessen, lució unos accesorios en tono silver que integraron el conjunto sin romper la armonía cromática.