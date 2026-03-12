Moda argentina: Emilia Attias brilló con un look que podés imitar

Emilia Attias protagonizó una sesión para la marca Esquina con un estilismo minimalista y conceptual. ¡Mirá!

En una reciente publicación en redes sociales, Emilia Attias se mostró con un conjunto de la firma argentina Esquina, una marca que se distingue por fusionar la tradición cultural con el diseño contemporáneo.

El conjunto elegido por la actriz presentaba una silueta marcada y un trabajo de moldería que evidenció el cuidado por los detalles. La apuesta fue un total white de dos piezas que tuvo mucho de minimalismo cromático.

Emilia llevó un top con moldería de chaleco, escote profundo y espalda descubierta. La prenda se combinó con una micromini tableada de tiro bajo que le dio dinamismo al look, logrando un juego entre el corte estructurado del chaleco y el movimiento de las tablas que generó contraste visual.

Ambas piezas estuvieron intervenidas por la herradura, símbolo identitario de la firma Esquina. Este detalle funcionó como una referencia estética que conecta la propuesta de la marca con la tradición cultural argentina.