El look de Mery del Cerro que rompió las reglas de las bodas

Mery del Cerro sorprendió con un look total black en un casamiento de día. ¡No te pierdas las fotos en la nota!

Mery del Cerro enseña el look ideal para este fin de semana Foto: Instagram

Las bodas al aire libre suelen estar asociadas a paletas claras y telas livianas. Sin embargo, cuando Mery del Cerro asistió a un casamiento de día junto a su familia, decidió apostar por un look completamente negro.

La modelo y conductora compartió en sus redes sociales unas fotografías donde se la vio acompañada por su marido, Javier “Meme” Bouquet, y sus hijas Mila y Cala. Mientras Javier eligió un traje claro, las niñas acompañaron con looks románticos en tonos neutros.

Mery Del Cerro, en cambio, decidió ir por otro camino. Su estilismo apostó por un total black con impronta glam que contrastó con la luz del evento diurno. La pieza central del look fue un vestido corto de satén negro con escote corazón, cuyo diseño incorporó una terminación con puntilla lencera.

Sobre el vestido, la modelo llevó un blazer negro, pero uno de los detalles más llamativos del estilismo apareció en el calzado. Mery eligió unas botas bucaneras de cuero negro, que rompieron con las elecciones más tradicionales para este tipo de eventos. En cuanto a los accesorios, la modelo incorporó una mini bag de Yves Saint Laurent colgada al hombro, un collar dorado y anteojos de sol oscuros.