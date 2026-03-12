La batalla que nadie se quiere perder: Guaymallén y Godoy Cruz se enfrentan por el mejor lomo mendocino

En Mendoza, hablar de un lomo sandwich es referirse a uno de los grandes íconos de la gastronomía local. Cada barrio tiene su favorito, cada parrilla defiende su receta y cada mendocino cree saber dónde se prepara el mejor. Por eso, cuando dos locales reconocidos deciden enfrentarse cara a cara, la expectativa crece.

El próximo viernes 20 de marzo, a las 20, Guaymallén será escenario de uno de los duelos gastronómicos más esperados: la tercera edición de la Batalla de Lomos , un evento que reunirá a fanáticos del clásico sandwich mendocino para descubrir quién prepara la mejor versión.

La cita será en la esquina de Mariquita Sánchez de Thompson y Severo del Castillo, en Los Corralitos, donde dos equipos competirán para conquistar al público y al jurado con su propuesta.

La competencia enfrentará a dos representantes de peso. Por un lado estará Café Kanela, defendiendo el orgullo gastronómico de Guaymallén. En la vereda opuesta competirá El Quincho Parrilla, que llega desde Godoy Cruz con la misión de quedarse con el título.

El lomo mendocino es mucho más que un simple sándwich: es un ritual gastronómico que atraviesa generaciones y barrios.

Cada local presentará su versión del clásico lomo mendocino, un sandwich que combina carne a la plancha, pan crujiente y una variedad de ingredientes que cada casa prepara con su propio sello.

La propuesta del evento permitirá que los asistentes puedan probar ambas opciones y sacar sus propias conclusiones.

Un menú para comparar

Para quienes quieran vivir la experiencia completa, se ofrecerá un menú especial para dos personas con un valor de $42.000.

La propuesta incluirá:

un lomo de 20 centímetros de El Quincho Parrilla

un lomo de 20 centímetros de Café Kanela

una porción de papas fritas

La idea es que los asistentes puedan degustar ambas preparaciones y decidir cuál logra conquistar su paladar.

Un jurado con referentes gastronómicos

La decisión final no quedará solo en manos del público. La Batalla de Lomos contará con un jurado integrado por referentes del mundo gastronómico y de las redes sociales.

Entre ellos estarán May, de Gitanas Mendoza; Flavio Eglez; Fabio Marengo; Juan Tur, creador de Volvete Adicto y referente de la cadena Coronel Rodríguez Pizzería; y Marcelo Moner, de Gym Maros.

Ellos tendrán la tarea de evaluar las propuestas y definir quién se queda con la victoria en esta competencia culinaria.

lomos (1)

Mucho más que un sandwich

Más allá del duelo gastronómico, el evento propone una noche de encuentro y entretenimiento. La Batalla de Lomos se ha consolidado como una propuesta que combina gastronomía, espectáculo y espíritu competitivo, convocando a quienes disfrutan de la buena comida.

La jornada también contará con música en vivo a cargo del DJ César Lara y la presentación de Lucía Miremont junto a su banda, lo que sumará ritmo a una noche que promete convertirse en una verdadera fiesta.

Una invitación abierta

La entrada al evento será gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad del lugar. El menú se abonará de manera independiente por quienes deseen degustarlo.

Para los fanáticos del lomo mendocino, la cita del viernes promete algo más que una cena: será una oportunidad para presenciar un duelo gastronómico que pone frente a frente a dos departamentos y a dos estilos de preparar uno de los platos más queridos de Mendoza.

Porque cuando se trata de lomos, la pregunta siempre vuelve a aparecer: ¿dónde se come el mejor? Y esta vez, la respuesta podría definirse en una verdadera batalla culinaria.