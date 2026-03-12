Luciana Salazar impactó con un vestido de encaje y escote pronunciado en una fiesta de 15

Luciana Salazar apostó por un vestido de encaje con transparencias y estilo hot. No te pierdas las fotos del look en la nota.

La modelo y mediática, Luciana Salazar, compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que se la vio en un festejo de 15 años. En las fotos que publicó, se la vio posando con seguridad mientras exhibía un vestido muy sensual.

El diseño estaba confeccionado en encaje color bordo y se ajustaba a su silueta dejando ver un juego de transparencias. El tono de la prenda profundizó el carácter nocturno del estilismo, sin embargo, el detalle más llamativo fue el escote pronunciado, un recurso que despertó el costado más atrevido del look.

La combinación entre encaje, transparencias y un corte ajustado construyó un estilismo que llamó mucho la atención. La modelo optó por mantener el resto del styling con una impronta más minimalista, y decidió prescindir de accesorios llamativos y dejó que el vestido fuera el protagonista.

El único detalle que acompañó el conjunto fue una manicura en el mismo tono del vestido, una elección sutil que continuó con la armonía cromática del look.