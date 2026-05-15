El nuevo récord que romperá Curazao en el Mundial 2026 tras echar a su DT

Luego de despedir a su DT, Curazao logró concretar el regreso de Dick Advocaat y cuando debute ante Alemania romperá un nuevo récord en la Copa del Mundo.

Curazao ya hizo historia antes del inicio del Mundial 2026. La pequeña nación caribeña, con apenas 156 mil habitantes y 444 kilómetros cuadrados de superficie, se convirtió en el país más pequeño en clasificarse a una Copa del Mundo. Pero además, también romperá otro récord: su entrenador, Dick Advocaat, será el técnico más longevo en dirigir un partido mundialista. El neerlandés llegará al debut frente a Alemania con 78 años.

Advocaat había logrado la clasificación de Curazao de manera invicta, aunque en febrero decidió dejar su cargo para acompañar a su hija enferma. Su lugar fue ocupado por Fred Rutten, pero los resultados negativos y el deterioro del clima interno dentro del plantel aceleraron un inesperado regreso del histórico entrenador neerlandés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheBlueWaveFFK/status/2054474468857159718&partner=&hide_thread=false Following the decision of head coach Fred Rutten to make his position available, the board of Federashon Futbòl Kòrsou has decided, during meetings held last night, to appoint Dick Advocaat as head coach of the Curaçao national team.



Discussions between FFK and Dick Advocaat… pic.twitter.com/UxHHt9SLMV — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 13, 2026

El récord que romperá Curazao en el Mundial 2026 La situación tomó todavía más fuerza cuando el CEO de la aerolínea patrocinadora de la selección, Atilay Uslu, lanzó un ultimátum a la federación: si Advocaat no volvía al cargo, retirarían el apoyo económico y logístico una vez terminado el Mundial. El patrocinio resulta fundamental para la estructura del fútbol curazoleño, ya que cubre vuelos directos y buena parte de los gastos operativos de la selección. Finalmente, la dirigencia cedió y concretó el retorno del técnico.

Con su presencia en la Copa del Mundo, Advocaat superará registros históricos de entrenadores emblemáticos. Otto Rehhagel dirigió a la Selección de Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años, mientras que Óscar Tabárez hizo lo propio con Uruguay en Rusia 2018 a la misma edad. También quedará atrás el registro de Louis van Gaal, quien condujo a Países Bajos en Qatar 2022 con 71 años.