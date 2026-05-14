River va por la renovación de Santiago Beltrán: la astronómica cláusula con la que busca blindarlo

Ante el gran momento que atraviesa en el arco, River quiere extender el vínculo de Santiago Beltrán hasta diciembre de 2029.

Santiago Beltrán es el jugador sensación de River Plate. Con apenas 21 años (una edad corta para su posición), este 2026 tuvo su debut profesional y se hizo con la titularidad de urgencia ante las constantes lesiones que sufrió Franco Armani, que lo hicieron perderse prácticamente toda la temporada.

Lejos de achicarse o que se le hiciera grande un arco tan importante como es el de la Banda, el joven arquero nacido en 2004 se ganó el puesto a base de buenos rendimientos y hoy en día está por encima del Pulpo en la consideración. Hasta fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

River quiere renovar a Santiago Beltrán hasta 2029 con una clausula de € 100.000.000 Santiago Beltrán River busca quedarse con Beltrán por varios años más. @RiverPlate Con contrato vigente hasta diciembre del 2027, en Núñez quieren mantenerlo a largo paso y renovarle por dos años más, hasta fines de 2029. Se espera que la dirigencia avance en ese sentido en los próximos días y la extensión pueda anunciarse de manera oficial la semana que viene.

La misma vendría acompañada de una nueva cláusula de rescisión de nada menos que 100 millones de euros. De este modo, buscan blindarlo ante futuros mercados de pases y el potencial interés de potencias europeas si es que mantiene su gran nivel.