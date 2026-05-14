River va por la renovación de Santiago Beltrán: la astronómica cláusula con la que busca blindarlo
Ante el gran momento que atraviesa en el arco, River quiere extender el vínculo de Santiago Beltrán hasta diciembre de 2029.
Santiago Beltrán es el jugador sensación de River Plate. Con apenas 21 años (una edad corta para su posición), este 2026 tuvo su debut profesional y se hizo con la titularidad de urgencia ante las constantes lesiones que sufrió Franco Armani, que lo hicieron perderse prácticamente toda la temporada.
Lejos de achicarse o que se le hiciera grande un arco tan importante como es el de la Banda, el joven arquero nacido en 2004 se ganó el puesto a base de buenos rendimientos y hoy en día está por encima del Pulpo en la consideración. Hasta fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.
River quiere renovar a Santiago Beltrán hasta 2029 con una clausula de € 100.000.000
Con contrato vigente hasta diciembre del 2027, en Núñez quieren mantenerlo a largo paso y renovarle por dos años más, hasta fines de 2029. Se espera que la dirigencia avance en ese sentido en los próximos días y la extensión pueda anunciarse de manera oficial la semana que viene.
La misma vendría acompañada de una nueva cláusula de rescisión de nada menos que 100 millones de euros. De este modo, buscan blindarlo ante futuros mercados de pases y el potencial interés de potencias europeas si es que mantiene su gran nivel.
Beltrán lleva 23 partidos jugados en River, todos esta temporada, en los que recibió solo 14 goles y mantuvo 12 vayas invictas. Además, fue clave en la victoria sobre San Lorenzo en octavos del Apertura, duelo en el que atajó dos penales en la tanda. Su única "mancha" hasta ahora fue su expulsión en el 2-1 sobre Carabobo por Sudamericana, por lo que no podrá estar presente el próximo miércoles en el Monumental contra RB Bragantino.