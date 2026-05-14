El fuerte indicio desde Portugal que acerca a Nicolás Otamendi a River

El futuro de Nicolás Otamendi se acerca cada vez más a River Plate . Después de varios meses de especulaciones y negociaciones, desde Portugal aseguran que el defensor argentino ya tomó una decisión definitiva sobre su continuidad en Benfica , un movimiento que deja el camino prácticamente liberado para su desembarco en el fútbol argentino.

La información fue publicada por el diario portugués Récord, que afirma que el zaguero le comunicó a la dirigencia del club de Lisboa que no renovará su contrato una vez finalizada la temporada europea. El vínculo del campeón del mundo con Benfica vence el próximo 30 de junio, por lo que quedará con el pase en su poder.

La noticia tomó fuerza rápidamente porque River sigue desde hace tiempo muy de cerca la situación del defensor. De hecho, el club de Núñez ya mantiene conversaciones avanzadas con el entorno del futbolista y le acercó una propuesta formal para intentar concretar uno de los fichajes más importantes del próximo mercado .

Según el mismo medio portugués, Otamendi “tiene vía libre para fichar por River Plate ”, una frase que terminó alimentando todavía más la expectativa de los hinchas millonarios. A sus 38 años, el defensor podría finalmente cumplir el deseo de vestir la camiseta del club del que se declaró hincha en reiteradas oportunidades.

La posibilidad de llegar en condición de libre representa además una enorme ventaja para River. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo no deberá afrontar un pago de transferencia y únicamente negociará el contrato del jugador, algo que facilita considerablemente la operación.

En Benfica hicieron distintos intentos para convencer al argentino de continuar. Tanto el presidente Rui Costa como el entrenador José Mourinho respaldaron públicamente su permanencia y dejaron en claro la importancia que tiene dentro del plantel.

“Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos”, expresó Mourinho al ser consultado sobre la situación del defensor. “Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos”, agregó el entrenador portugués.

José Mourinho Nicolás Otamendi Benfica José Mourinho se refirió al futuro de Nicolás Otamendi. EFE

El cierre de una etapa histórica en Benfica

Otamendi se despedirá de Benfica como uno de los grandes referentes de los últimos años. Desde su llegada al club en 2020, acumuló 280 partidos, convirtió 18 goles, entregó 14 asistencias y conquistó cuatro títulos, además de transformarse en capitán del equipo portugués.

Su último partido con la camiseta del Benfica será este sábado frente a Estoril Praia, por la última fecha de la Primeira Liga. Después de eso, el defensor quedará oficialmente libre y podrá definir su próximo destino. En River observan la situación con optimismo. La experiencia internacional del campeón del mundo, su liderazgo y su vigencia física son factores que seducen al cuerpo técnico y a la dirigencia.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, en Portugal ya dan prácticamente cerrado el ciclo del defensor en Benfica. Y en Núñez, mientras tanto, la ilusión crece con la posibilidad de sumar a uno de los futbolistas más importantes de la generación campeona del mundo en Qatar 2022.