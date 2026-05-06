Aseguran que el fichaje de Otamendi en River está "muy avanzado": hasta cuándo firmaría

Nicolás Otamendi finaliza su contrato con Benfica en junio y se calzaría la camiseta de River tras jugar el Mundial 2026 con Argentina.

Desde hace varios años que se viene hablando de la llegada de Nicolás Otamendi a River Plate. Hincha confeso, en 2023 comenzó a tomar fuerza la posibilidad de su arribo. Sin embargo el campeón del mundo terminó renovando con el Benfica, en donde es capitán y con el que tiene contrato vigente hasta junio de este 2026.

Sin embargo, la inminente finalización de su vínculo y las nulas señales que dio respecto de una potencial extensión del mismo, pese a los deseos del cuadro portugués, volvieron a encender la ilusión de los fanáticos millonarios. En ese sentido, se especula con que finalmente se calce la camiseta de la banda roja tras el Mundial.

Aseguran que Nicolás Otamendi va a firmar por 18 meses con River Aseguran que Nicolás Otamendi va a firmar por 18 meses con River Vorterix Pues bien, César Merlo, periodista especializado en todo lo relacionado al mercado de pases argentino y latinoamericano, aseguró este miércoles en Vorterix que el fichaje del Káiser "está muy avanzado" y que efectivamente se sumará a las filas del elenco riverplatense en julio, después de la conclusión de la Copa del Mundo.

A su vez, indicó que firmaría por unos 18 meses; es decir, hasta diciembre del 2027. Esto implicaría que la Banda sea muy probablemente su último club, ya que una vez finalizado ese lapso, tendrá 39 años y estará próximo a cumplir los 40 (alcanzará la cuarta década el 12 de febrero de 2028).

De este modo, Otamendi le pondría fin en River a una destacadísima carrera en la que vistió las camisetas de muchos de los equipos más importantes del mundo: Vélez Sarsfield (de donde salió), Porto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica. Además, acumula 130 partidos jugados con la Selección argentina.