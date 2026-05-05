Ruggeri pidió un mercado fuerte en River y dio el nombre de dos refuerzos top que le gustaría

Mientras River se juega buena parte del semestre en los playoffs del Apertura y define su futuro en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el mercado de pases ya empieza a tomar protagonismo . En ese contexto, apareció una voz pesada para hablar del tema: la de Oscar Ruggeri .

El exdefensor, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental 1986 con el Millonario, no dudó en marcar qué camino debería seguir el club y planteó que la prioridad no debería ser sumar cantidad, sino calidad. “La plata de seis o siete jugadores, River la tiene que poner en tres, en los puestos clave. El Flaco López juega bien, pero es difícil porque va al Mundial seguro. Tres tipos grosos tienen que ser”, aseguró en F90, el programa de ESPN donde es panelista.

Acto seguido, Ruggeri fue más allá y dio nombres propios que, en su consideración, le darían un salto de calidad importante al equipo de Eduardo Coudet. “Me gustaría Nicolás Otamendi , que termine el Mundial y venga", expresó el campeón del mundo en México 1986 en primera instancia. Y enseguida apuntó otro a la lista: "Después, un 9: me encanta Mauro Icardi , me encanta, ese es. No me interesa el contexto de su vida, el tipo hace goles, en el medio del quilombo hace goles".

El Cabezón también profundizó en un puesto clave que debería reforzar la Banda en vistas a la segunda parte del año. "Un 5 como Astrada, Enzo Pérez, Zapata... Uno que grite, que ubique. Hay jugadores así en el mercado”, lanzó, aunque esta vez sin dar apellidos puntuales.

El caso Otamendi podría hacerse realidad en el corto plazo

Las palabras de Ruggeri no pasaron desapercibidas, sobre todo porque uno de los nombres que mencionó coincide con un rumor que hace tiempo suena fuerte en Núñez: la posible llegada de Otamendi. El defensor ha manifestado en varias oportunidades su deseo de vestir la camiseta de River, y desde el club ya hubo contactos informales para evaluar esa posibilidad.

Hoy, el central de la Selección argentina tiene contrato con Benfica, pero la situación podría destrabarse más adelante. Se estima que, una vez finalizado el próximo Mundial, podría quedar con el pase en su poder, lo que abriría una puerta concreta para su llegada al fútbol argentino. ¿Será?