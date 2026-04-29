El consejo de Oscar Ruggeri a Leandro Paredes tras mostrar su ira en Cruzeiro-Boca: "Estaba sacado, no jugó"

Tras la derrota de Boca Juniors ante Cruzeiro , Oscar Ruggeri opinó sobre la reacción de Leandro Paredes en el final del partido en Belo Horizonte y le dejó un consejo directo: bajar un cambio y enfocarse en el juego.

En el programa F90 de ESPN, el campeón del mundo fue claro: “Tiene que dedicarse a jugar”, marcando que las discusiones con rivales lo terminan sacando del partido en momentos clave.

Leandro Paredes le grita al oído a Matheus Pereira, el que inició las provocaciones en un final caliente en Brasil.

De todas formas, Ruggeri no escatimó elogios para el mediocampista. “ Paredes es un crack, vos te das cuenta cómo se para en la cancha y cómo juega. Él se tiene que dedicar a eso porque él jugando hace la diferencia", sostuvo, destacando su jerarquía.

En ese mismo sentido, Ruggeri agregó: "Porque si yo soy del equipo rival, logro esto, lo saco del partido y es un tipo de los más importantes. Estaba sacado, no jugó", opinó el ex defensor de la Selección argentina campeona del mundo en México 1986.

Oscar Ruggeri bancó a Paredes pero le marcó la cancha tras el final caliente en Brasil

Oscar Ruggeri aconsejó a Leandro Paredes luego de su enojo frente a Cruzeiro Oscar Ruggeri aconsejó a Leandro Paredes luego de su enojo frente a Cruzeiro. ESPN

El contexto del partido tampoco ayudó. Boca tuvo una noche incómoda en Belo Horizonte y, sumado a las provocaciones del rival, terminó envuelto en un clima caliente que explotó sobre el cierre.

Uno de los focos de tensión fue la actitud de Matheus Pereira, que celebró el triunfo de manera efusiva frente a los jugadores xeneizes y encendió el cruce entre ambos planteles.

Más allá del traspié, Boca sigue bien posicionado en el Grupo D de la Copa Libertadores, con seis puntos, y mantiene intactas sus chances de clasificación a la próxima fase.