Pochettino explotó tras la goleada de Estados Unidos: el inesperado reclamo que hizo en conferencia

Pochettino debutó en el Mundial con una goleada por 4-1 ante Paraguay, pero sorprendió al expresar su enojo por las condiciones de la sala de prensa.

El debut de Mauricio Pochettino en el Mundial 2026 no pudo haber sido mejor desde lo deportivo. Al frente de la selección de Estados Unidos, el entrenador argentino celebró una contundente victoria por 4-1 frente a Paraguay en el estreno del certamen, un resultado que alimenta la ilusión de los anfitriones de realizar una gran campaña.

El conjunto norteamericano mostró una versión sólida y efectiva, dominó buena parte del encuentro y golpeó en los momentos justos para quedarse con tres puntos fundamentales en el arranque de la competencia. La goleada dejó conformes a los hinchas y también al cuerpo técnico, que vio reflejada en el campo la idea de juego trabajada durante los últimos meses.

Sin embargo, una vez finalizado el partido, Pochettino protagonizó una situación inesperada que rápidamente llamó la atención de los periodistas presentes. Antes de responder cualquier consulta relacionada con el rendimiento de su equipo, el exentrenador de Tottenham y PSG expresó su malestar por las condiciones en las que se desarrollaba la conferencia de prensa.

El inesperado reclamo de Pochettino tras la goleada de Estados Unidos El inesperado reclamo de Pochettino tras la goleada de Estados Unidos X @DiarioOle "Creo que es difícil hablar por el ruido. Necesitamos cambiar la sala para los próximos partidos porque me enoja mucho. Es increíble con un estadio tan maravilloso", manifestó Pochettino, visiblemente incómodo por los sonidos que llegaban desde otros sectores del estadio e interferían con el normal desarrollo de la atención a los medios.