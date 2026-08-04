La Roma presentó una oferta de €17.000.000 por un campeón del mundo con la Selección argentina

Tras incorporar a Santi Castro, la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé está cerca de incorporar a un campeón del mundo con la Albiceleste.

La Roma decidió pisar el acelerador por Nahuel Molina y ya presentó una oferta formal al Atlético de Madrid para quedarse con el lateral derecho argentino. La propuesta alcanza los 17 millones de euros, incluyendo bonus por objetivos, y ahora el club italiano intentará llegar a un acuerdo con el futbolista para cerrar una incorporación que Gian Piero Gasperini considera prioritaria para reforzar la banda derecha.

La Roma presentó una oferta de €17.000.000 por Nahuel Molina En el conjunto madrileño no descartan desprenderse del campeón del mundo. Molina tiene contrato hasta junio de 2027 y, con apenas una temporada por delante antes de ingresar en su último año de vínculo, la dirigencia del Atlético considera que este mercado representa una buena oportunidad para venderlo y evitar una futura depreciación de su ficha. De hecho, la cifra pretendida por el club ronda los 15 millones de euros, un monto que la oferta de la Loba supera gracias a los incentivos.

Si la operación llega a buen puerto, el defensor regresará a un campeonato que conoce muy bien. Antes de desembarcar en el Atlético de Madrid en 2022, Molina brilló con la camiseta del Udinese y se ganó un lugar entre los mejores laterales de la Serie A. En Roma, además, compartiría plantel con otros argentinos como Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro.

La Roma presentó una oferta de €17.000.000 por Nahuel Molina. Instagram @nahuelmolina35 Desde su llegada al equipo de Diego Simeone, Molina se consolidó como una pieza importante del Colchonero. En tres temporadas disputó 181 partidos oficiales, convirtió nueve goles y repartió 17 asistencias, rendimiento que también le permitió mantenerse como una fija en la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y alcanzó la final de la Copa del Mundo 2026.