Mastantuono está cerca de irse a un equipo italiano pese a las críticas de una leyenda del club: "No sé si tiene las cualidades necesarias"

Real Madrid está a detalles de arreglar la salida de Franco Mastantuono, pero un histórico de la Serie A se mostró en contra de su contratación. Quién es y qué dijo.

Mastantuono tiene los días contados en el Real Madrid y en su posible nuevo club ya lo apuntaron con el dedo.

Franco Mastantuono todavía no definió dónde jugará la próxima temporada, pero lo seguro es que no seguirá en el Real Madrid. Sin lugar con José Mourinho, la dirigencia merengue trabaja para encontrarle un destino que le asegure minutos y, a esta hora, todos los caminos conducen a la Fiorentina.

Mastantuono todavía no cerró con la Fiorentina, pero ya fue apuntado Sin embargo, en Italia ya surgió la primera voz fuerte en contra de su llegada. Quien se mostró muy crítico fue Giovanni Galli, una de las leyendas del histórico club de la Serie A, que no se mostró para nada convencido de la joya argentina. "No sé si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo", disparó el exarquero.

Lejos de quedarse ahí, fue un paso más allá y dejó en claro que no quiere que la Viola sea un trampolín para el crecimiento del ex River. "Daniel Bertoni dijo que es un jugador que puede regatear hasta el fondo de la red. En un entorno organizado, es cierto que se necesita talento para superar a un jugador, pero no debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto", sentenció Galli, quien integró los planteles de Italia en los Mundiales de 1982 y 1986.

Mastantuono sería cedido a la Fiorentina a préstamo por un año. @RealMadrid Más allá de esas duras declaraciones, en paralelo reconoció uno de los puntos que más seduce en la negociación: "Tiene mucho atractivo porque llega desde el Real Madrid". Eso sí, en la Casa Blanca no contemplan desprenderse de Mastantuono de manera definitiva.