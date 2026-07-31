Franco Mastantuono hizo un posteo especial ¿para meterle presión al Real Madrid y que lo cedan a River?

Franco Mastantuono compartió una foto de cuando era chico con la camiseta de River y volvió a alimentar las especulaciones sobre un eventual regreso.

Franco Mastantuono recordó su infancia con la camiseta de River y los hinchas volvieron a soñar con su regreso.

Franco Mastantuono volvió a ser noticia en River sin necesidad de pisar una cancha. El joven mediocampista publicó una foto de su infancia en sus redes sociales en la que aparece vestido con la camiseta del Millonario junto a familiares y acompañó la imagen con una frase sencilla: "La escuelita en familia".

La publicación no tardó en generar repercusión entre los hinchas riverplatenses, que interpretaron el mensaje como un guiño al club que lo formó. Las especulaciones se potenciaron porque en los últimos días trascendió que el Real Madrid analiza cederlo para que tenga mayor continuidad, luego de perder terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico encabezado por José Mourinho.

El posteo de Franco Mastantuono Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Mastantuono (@franco.mastantuono) Sin embargo, la realidad parece bastante más compleja para River. Distintos medios españoles coinciden en que la intención de la dirigencia madrileña es que Mastantuono continúe su desarrollo en Europa, preferentemente en una liga competitiva y con características similares a las del fútbol español. Por ese motivo, varios clubes del continente ya habrían manifestado interés en incorporarlo a préstamo para la temporada 2026/27.

A pesar de ese escenario, en Núñez no descartan mantenerse atentos a cualquier oportunidad. River necesita sumar un futbolista creativo para potenciar el plantel de Eduardo Coudet y el nombre de Mastantuono aparece naturalmente como una alternativa soñada. Según trascendió, desde la dirigencia ya hicieron saber al club español que estarían dispuestos a recibirlo si se abre una mínima posibilidad de negociación.

Por qué River sueña y qué obstáculos frenan su regreso Sin lugar en los planes de José Mourinho para la nueva temporada, el Real Madrid define el futuro de Franco Mastantuono. @RealMadrid El mediocampista llegó al Real Madrid como una de las mayores promesas del fútbol argentino. Tras un inicio alentador, en el que sumó minutos y titularidades, fue perdiendo protagonismo y comenzó a quedar relegado en la rotación. En su paso por el conjunto español acumuló 35 partidos y convirtió tres goles, números que alimentan la idea de una salida temporal para recuperar continuidad y confianza.