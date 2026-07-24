Franco Mastantuono a un paso de irse del Real Madrid: el histórico club de Italia que lo quiere

Sin lugar en el conjunto merengue, un histórico equipo de la Serie A podría fichar a Franco Mastantuono en condición de préstamo.

El futuro de Franco Mastantuono volvió a dar un giro inesperado. Apenas José Mourinho le comunicó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada, Real Madrid activó un plan que ya había utilizado con otros jóvenes talentos y puso al argentino en la vidriera del mercado. La decisión está tomada: el club español solo aceptará una cesión y ya apareció un candidato que pica en punta para llevárselo.

En la Casa Blanca consideran que la inversión de casi 60 millones de euros todavía tiene mucho margen para dar frutos y, por eso, descartan desprenderse definitivamente del ex River. La idea es que sume continuidad lejos del Santiago Bernabéu, tal como ocurrió con Nico Paz, quien explotó futbolísticamente tras su préstamo al Como.

En ese escenario apareció con fuerza la Fiorentina. El conjunto italiano, que viene de una floja campaña en la Serie A, busca un futbolista capaz de cambiarle la cara al ataque y ve en Mastantuono el perfil ideal para liderar la reconstrucción. Además, el mediocampista cuenta con ciudadanía italiana, un detalle que le permite no ocupar cupo de extranjero y lo convierte en una opción todavía más atractiva.

Fiorentina va a la carga por Franco Mastantuono, sin lugar en el Real Madrid Fiorentina va a la carga por Franco Mastantuono, sin lugar en el Real Madrid. X @FabrizioRomano La Viola también cumple con las condiciones que exige Real Madrid: préstamo simple, sin opción de compra y con la garantía de que el juvenil tendrá protagonismo. Sin embargo, la carrera está lejos de definirse. River no pierde la esperanza de repatriarlo, Villarreal consultó su situación y Fulham también sigue muy de cerca cada movimiento por pedido de Álvaro Arbeloa.