La chicana del Vasco Arruabarrena a los médicos de Boca tras el triunfo ante O'Higgins: "Se ceban"
Rodolfo Arruabarrena criticó el parte médico difundido por el club y aseguró que muchas de las situaciones reportadas son apenas molestias menores.
Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana, pero una de las declaraciones más llamativas de la noche llegó después del partido. Rodolfo Arruabarrena criticó el parte médico difundido por el club y aseguró que muchas de las situaciones reportadas son apenas molestias menores.
Tras la victoria por 1-0 en la Bombonera, el entrenador xeneize sorprendió en conferencia de prensa al referirse al informe médico publicado por Boca antes del encuentro. "Ojo con el tema de las lesiones porque se ceban. No hay tantas lesiones, son pequeñas molestias", lanzó Arruabarrena, visiblemente incómodo con la manera en que se comunican los problemas físicos del plantel.
El Vasco incluso ironizó sobre el trabajo de los profesionales médicos: "Viste cómo son los médicos, le meten lesiones, después lo recuperan y dicen 'mirá qué bien que lo hicimos', pero bueno, entiendo cómo viene la mano".
Arruabarrena ironizó contra los médicos de Boca por el parte emitido por el club
Las declaraciones llegaron luego de que Boca informara las situaciones de Leandro Lozano, Milton Giménez, Carlos Palacios, Adam Bareiro y Tomás Belmonte, quienes presentan distintos cuadros físicos que los mantienen bajo observación.
Uno de los casos que más preocupa es el de Adam Bareiro. El delantero paraguayo atraviesa una discopatía lumbar y fue sometido recientemente a un bloqueo para intentar acelerar su recuperación.
El parte médico que publicó Boca durante la semana
Sobre esa situación puntual, Arruabarrena reconoció que el club ya analiza alternativas en el mercado de pases. "Me he reunido con el presidente. Estamos viendo la posibilidad de poder obtener otro atacante por si las dudas el parate de Adam sea más largo de lo previsto", explicó.
Además, remarcó que se trata de una lesión difícil de diagnosticar con exactitud. "Muchas veces parece que estás bien y de repente es lo contrario", señaló el entrenador sobre el estado del atacante paraguayo.
Arruabarrena no descartó traer otro "9" por la lesión de Bareiro
Mientras Boca celebra dos victorias consecutivas desde el regreso del Vasco al banco de suplentes, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios futbolistas en una etapa decisiva de la temporada.