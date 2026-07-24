La chicana del Vasco Arruabarrena a los médicos de Boca tras el triunfo ante O'Higgins: "Se ceban"

Rodolfo Arruabarrena criticó el parte médico difundido por el club y aseguró que muchas de las situaciones reportadas son apenas molestias menores.

El Vasco Arruabarrena volvió a dirigir a Boca en la Bombonera. "Siempre es bueno ganar", analizó el DT.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins por la Copa Sudamericana, pero una de las declaraciones más llamativas de la noche llegó después del partido. Rodolfo Arruabarrena criticó el parte médico difundido por el club y aseguró que muchas de las situaciones reportadas son apenas molestias menores.

Tras la victoria por 1-0 en la Bombonera, el entrenador xeneize sorprendió en conferencia de prensa al referirse al informe médico publicado por Boca antes del encuentro. "Ojo con el tema de las lesiones porque se ceban. No hay tantas lesiones, son pequeñas molestias", lanzó Arruabarrena, visiblemente incómodo con la manera en que se comunican los problemas físicos del plantel.

El Vasco incluso ironizó sobre el trabajo de los profesionales médicos: "Viste cómo son los médicos, le meten lesiones, después lo recuperan y dicen 'mirá qué bien que lo hicimos', pero bueno, entiendo cómo viene la mano".

Arruabarrena ironizó contra los médicos de Boca por el parte emitido por el club Arruabarrena se mostró molesto con el parte médico @lanumero12comar Las declaraciones llegaron luego de que Boca informara las situaciones de Leandro Lozano, Milton Giménez, Carlos Palacios, Adam Bareiro y Tomás Belmonte, quienes presentan distintos cuadros físicos que los mantienen bajo observación.

Uno de los casos que más preocupa es el de Adam Bareiro. El delantero paraguayo atraviesa una discopatía lumbar y fue sometido recientemente a un bloqueo para intentar acelerar su recuperación.