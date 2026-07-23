Boca venció 1-0 a O'Higgins en la ida de los playoffs y definirá en Chile su futuro en la Sudamericana

Tras una brillante asistencia de Paredes, Miguel Merentiel convirtió el solitario gol de Boca, que tuvo el regreso de Villa y el debut del arquero Montero.

Miguel Merentiel ya recibió el exquisito pase de Paredes y define para el 1-0 de Boca ante los chilenos.

Boca Juniors derrotó a O'Higgins de Chile por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, disputado en la Bombonera. El único gol de un partido fue convertido por el delantero Miguel Merentiel, con un mano a mano aprovechado a los 43' de la primera parte.

Así, el equipo al que ha regresado el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena alcanzó su segunda victoria en igual cantidad de partidos en este ciclo y cerrará la serie visitando al conjunto chileno el próximo jueves 30 de julio a las 21:30 (horario argentino), en búsqueda de clasificar a los octavos de final, instancia en la que lo espera Recoleta de Paraguay.

Boca salió a la cancha con una bandera en agradecimiento a la Selección argentina por su actuación en el reciente Mundial. Fotobaires A los cinco minutos de la primera parte, un pase largo fue bajado de cabeza por el delantero Arnaldo Castillo para el disparo de primera del extremo Francisco González, que quiso colocar un remate de emboquillada, que terminó sobre el techo del arco.

El conjunto chileno llegó con mucho peligro a los 21 minutos, con una nueva pelota bajada por Castillo que habilitó al mediocampista Martin Sarrafiore, cuyo remate de primera desde el borde del área generó una gran tapada del arquero Álvaro Montero, para sacar un disparo bajo sobre su poste izquierdo.

A los 30 minutos se dio el primer acercamiento claro de Boca, con una gambeta por izquierda del delantero Sebastián Villa y posterior remate cruzado, que se fue apenas ancho por el segundo palo.