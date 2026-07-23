Gianni Infantino tuvo un gesto distintivo con la Selección argentina tras perder la final del Mundial 2026

El golpe de la final perdida contra España todavía sigue fresco, pero eso no quita la huella que dejó marcada la Selección argentina al haber estado a las puertas del bicampeonato mundial, un logro que muy pocas selecciones consiguieron en la historia. Y eso no pasó inadvertido para Gianni Infantino.

El profundo mensaje de Infantino a la Selección argentina tras el subcampeonato del mundo Horas después de la definición que le dio el título a los europeos, el presidente de la FIFA le envió una extensa carta a su par de la AFA, Claudio Tapia, en la que felicitó a la Albiceleste por el camino recorrido. "Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino", destacó al comienzo del mensaje.

Luego, el máximo dirigente puso el foco en el aporte de la Scaloneta al éxito del torneo, que fue el primero en la historia con 48 selecciones (en 2030 podría extenderse a 64). "La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", aseguró.

Chiqui Tapia con Infantino, presidente de la FIFA. Foto: EFE Infantino también les hizo llegar su reconocimiento a cada uno de los integrantes de la delegación albiceleste: "Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición".

Para cerrar, el suizo juntó fuerzas para bancar tanto al futuro del Chiqui Tapia como el de la Selección. Afirmó que el subcampeonato fue el resultado del trabajo, la profesionalidad y el compromiso de todo el grupo, y aseguró que eso "permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino. “Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto”, concluyó.