Escándalo Mundial: la particular defensa de Infantino al admitir que Trump lo llamó por la roja a Balogun

El presidente de la FIFA reconoció el contacto con Donald Trump en medio de la polémica por la expulsión y posterior habilitación de Folarin Balogun.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la polémica por la sanción de Folarin Balogun, delantero de la selección estadounidense que fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina y posteriormente habilitado para disputar el partido de octavos de final frente a Bélgica.

Según explicó Infantino, el contacto con Trump se dio dentro de una dinámica habitual de conversaciones con distintas figuras políticas y del deporte vinculadas al Mundial.

"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE.UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", afirmó el dirigente.

El titular de la FIFA remarcó que la resolución del caso Balogun fue tomada por los organismos competentes de manera autónoma, sin intervención externa. Infantino subrayó que se trata de una decisión “independiente” del Comité Disciplinario de la FIFA, en referencia al levantamiento de la sanción que permitió al delantero estadounidense volver a estar disponible para el encuentro ante Bélgica por los octavos de final del Mundial.