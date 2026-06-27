El capitán de una selección fulminó a la FIFA y denunció boicot: "Nos quieren afuera del Mundial"

Antes del cierre de la fase de grupos, el máximo referente de una selección disparó munición gruesa contra Gianni Infantino. "No está bien, ni es justo", lamentó.

Irán dejó pasar una chance de oro en el Mundial 2026. El seleccionado asiático empató 1-1 frente a Egipto en la última fecha del Grupo G y ahora deberá esperar una combinación de resultados para saber si consigue meterse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, aunque parece muy difícil que eso suceda.

El cierre del encuentro fue dramático. En tiempo de descuento, los de Medio Oriente encontraron el 2-1 luego de una pelota parada y desató un festejo que parecía valer la clasificación. Pero la alegría duró apenas unos instantes: tras la revisión del VAR, el gol fue invalidado porque Shoja Khalilzadeh, autor del gol, tenía apenas la punta del pie adelantada.

Sin embargo, el foco terminó puesto en las explosivas declaraciones de su capitán, Mehdi Taremi, quien apuntó directamente contra la FIFA. El delantero dejó de lado la incertidumbre deportiva y eligió enfocar su discurso a un complejo conflicto que viene de arrastre: las condiciones que enfrenta su selección durante la gran cita.

El iraní Mehdi Taremi se lleva la pelota ante la marca de Nathan Ngoy, mediocampista de Bélgica. EFE El explosivo descargo de Taremi, capitán de Irán, contra la FIFA y Gianni Infantino Por el contexto bélico entre países, el plantel iraní no puede permanecer en Estados Unidos entre partido y partido y debe volver a territorio mexicano cada vez que termina un compromiso. “Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre", disparó el referente, visiblemente sacado y molesto.

El ex Inter y Porto también reveló que, según su versión, recibió una promesa que nunca se cumplió. "El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada", aseguró, dejando expuesto al máximo dirigente del fútbol.