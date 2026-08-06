En plena crisis de la FIFA, la Conmebol fijó postura con un contundente comunicado

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) manifestó este jueves su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la FIFA en materia comercial y de gobernanza. A través de un comunicado oficial, el organismo reclamó que las iniciativas de alcance global respeten los mecanismos institucionales establecidos y valoró la decisión de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Bajo el título "El fútbol está primero" , la Conmebol lamentó que la atención internacional haya dejado de centrarse en el desarrollo del Mundial para enfocarse en los debates sobre la conducción del organismo rector del fútbol. Según expresó, el deporte pasó "de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo (el Mundial) a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza".

En ese contexto, el Consejo de la Conmebol celebró que la FIFA haya dado marcha atrás con la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial destinada a administrar las operaciones comerciales y la organización de grandes eventos, cuya estructura contemplaba la incorporación de inversores privados.

La iniciativa contemplaba la venta del 20% de FFE a inversores privados, una propuesta que se conoció a finales de julio y que despertó una fuerte oposición entre las principales confederaciones del fútbol mundial .

Comunicado: El Fútbol está primero. El Consejo de la CONMEBOL llama a preservar la institucionalidad.

En su comunicado, la Conmebol sostuvo: "Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la Conmebol, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE)".

La FIFA finalmente abandonó el proyecto tras reconocer que había generado diferencias internas. El organismo explicó que tomó la determinación "tras escuchar atentamente todas las opiniones" y admitir que la iniciativa "ha creado divisiones".

La propuesta también había sido rechazada por la UEFA, que incluso advirtió que sus asociaciones nacionales no participarían en las competiciones organizadas por la FIFA si el plan seguía adelante. A esa postura se sumaron posteriormente la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

El mensaje sobre las elecciones de la FIFA

Además de referirse a la polémica comercial, la Conmebol hizo foco en el proceso para elegir al próximo presidente de la FIFA, cuyo calendario ya se encuentra definido. El organismo recordó que el 18 de noviembre vencerá el plazo para la presentación de candidaturas y señaló que luego será el Congreso de la FIFA el encargado de elegir, mediante el voto de sus 211 asociaciones miembro, a la máxima autoridad de la entidad para el próximo período de gestión.

En ese sentido, la confederación sudamericana dejó una definición contundente al advertir que "no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales".

La postura de la Conmebol también guarda relación con el respaldo que el organismo expresó meses atrás hacia el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Durante el 82° Congreso Ordinario de la Conmebol, realizado en abril en Quito, la entidad había solicitado públicamente que el dirigente suizo continuara al frente del organismo rector del fútbol mundial.

Gianni Infantino, en el centro de la polémica. Instagram @gianni_infantino

Las elecciones de la FIFA están programadas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, Infantino es el único dirigente que manifestó oficialmente su intención de competir por un nuevo mandato.