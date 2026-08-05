Escándalo en la FIFA: aseguran que Infantino habría ofrecido la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de albergar la final del Mundial 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse al frente del organismo. La denuncia, publicada por el diario británico The Times, profundiza la crisis política que atraviesa el dirigente suizo y suma un nuevo capítulo a las controversias que rodean su gestión .

La versión surge en medio de un escenario cada vez más complejo para Infantino , quien enfrenta cuestionamientos tras el fracaso de su iniciativa para vender participaciones de la Copa del Mundo a entidades privadas. Ese proyecto generó un fuerte rechazo y obligó al presidente de la FIFA a dar marcha atrás , debilitando su posición de cara a las elecciones previstas para 2027.

De acuerdo con la información publicada, la propuesta se habría planteado durante una reunión celebrada este miércoles en Marruecos . La final del Mundial 2030 , organizada conjuntamente por España, Marruecos y Portugal —con tres partidos inaugurales en Sudamérica—, es uno de los principales focos de disputa entre los países anfitriones.

Según The Times, Infantino estaría buscando reforzar su base de apoyos para asegurar un nuevo mandato y, en ese contexto, habría ofrecido que la final se dispute en el estadio Hassan II, de Casablanca. Marruecos es considerado uno de los principales aliados del dirigente desde su llegada a la presidencia de la FIFA hace una década.

El diario británico The Times afirmó que el presidente de la FIFA habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo para mantenerse en el cargo.

España, por su parte, mantiene la intención de que el partido decisivo se juegue en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, por lo que la publicación británica alimenta la incertidumbre sobre el proceso de elección de la sede más importante del torneo.

Figo pidió la renuncia de Infantino

Mientras aumentan las versiones sobre una posible negociación política alrededor del Mundial 2030, varias asociaciones nacionales ya retiraron su respaldo a Infantino, entre ellas las de Inglaterra, Gales y Serbia.

A esas críticas se sumó el exfutbolista portugués Luis Figo, quien reclamó públicamente la salida del presidente de la FIFA en una columna publicada en el tabloide británico Daily Mail. "Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse", escribió Figo.

Football legend LUIS FIGO: Infantino's behaviour is the lowest, most deceitful and cravenly self-interested I've ever seen. Nothing gets in the way of pleasing his friends and he must go NOW https://t.co/3BUwfmBNMK — Daily Mail Sport (@MailSport) August 5, 2026

El exinternacional también cuestionó con dureza el manejo del organismo: "Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte".

Siempre según The Times, Infantino estaría "desesperado" por conseguir el respaldo necesario para continuar al frente de la FIFA durante un nuevo período de cuatro años a partir de 2027. Hasta el momento, la FIFA no emitió una respuesta pública sobre las acusaciones publicadas por el medio británico.