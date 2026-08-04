Gianni Infantino busca contener la crisis en la FIFA con una reunión de urgencia

La crisis institucional que atraviesa la FIFA continúa profundizándose. En medio de las críticas por el fallido proyecto Forward Enterprise y de una creciente pérdida de respaldo dentro del organismo, Gianni Infantino decidió convocar a los principales dirigentes de la entidad a una reunión de urgencia que se celebrará en Rabat, Marruecos .

El encuentro busca ordenar la situación interna después de semanas marcadas por cuestionamientos al presidente de la FIFA , cuyo plan para incorporar inversores privados en la explotación de parte de los derechos comerciales de los torneos internacionales terminó siendo retirado tras una fuerte oposición.

La iniciativa contemplaba la creación de una nueva empresa comercial que administrara, entre otros activos, los derechos del Mundial y del Mundial de Clubes. La propuesta generó rechazo tanto entre federaciones como dentro de la propia FIFA, lo que terminó debilitando la posición política del dirigente suizo.

Según informó The Times, la reunión fue convocada con el objetivo de recomponer el clima interno ante el creciente malestar que existe dentro del organismo. El medio británico también señaló que la resistencia al proyecto Forward Enterprise no solo provino del exterior, sino que alcanzó a numerosos dirigentes de la propia FIFA .

A ese escenario se sumó una denuncia del príncipe Ali bin al-Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol y excandidato a la presidencia de la FIFA . El dirigente aseguró que recibió insinuaciones para respaldar la reelección de Infantino a cambio de avanzar en distintos reclamos que su federación había presentado ante el organismo.

#AHORA | Gianni Infantino convocó para mañana a altos mandos de la FIFA a una reunión en Marruecos. pic.twitter.com/xvQ4OjWSph

"Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos en este y otros asuntos", afirmó Ali. Según su versión, durante el Mundial le transmitieron verbalmente que expresar apoyo a Infantino "ayudaría muchísimo" a resolver esos planteos. El dirigente fue tajante en su respuesta: "No le apoyamos anteriormente y desde luego no lo haremos ahora. Toda esta situación equivale a chantaje y nos negamos a ceder ante ello".

Entre los temas planteados por la federación jordana figuraban dificultades vinculadas con los visados estadounidenses para los hinchas, cuestiones impositivas relacionadas con la participación en el Mundial y premios económicos correspondientes a la FIFA Arab Cup 2025 que, según indicó, todavía no habían sido abonados.

Un escenario cada vez más complejo para Infantino

Las críticas no llegaron únicamente desde las federaciones. Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, aseguró que nunca participó en la elaboración del controvertido plan comercial. "No estuve involucrado en este plan estratégico y oí hablar de él por primera vez a través de informaciones en los medios", afirmó el exentrenador del Arsenal, quien además consideró que retirar la iniciativa fue una decisión "absolutamente necesaria".

La situación representa un nuevo desafío para Infantino, que en los últimos días también perdió el respaldo público de varias federaciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Gianni Infantino afronta uno de los momentos de mayor presión desde que asumió la presidencia de la FIFA. Instagram @gianni_infantino

Con cuestionamientos internos, críticas de dirigentes de peso y un proyecto estratégico que terminó siendo descartado, el presidente de la FIFA enfrenta uno de los escenarios políticos más delicados desde su llegada al organismo y busca recuperar consenso antes de que la crisis continúe profundizándose.